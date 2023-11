Tres niñas de nueve, seis y tres años permanecen hospitalizadas en la Clínica San José Infantil. Fueron ingresadas en las últimas horas debido a un presunto abuso que habría sido perpetrado por su propio padre, según denuncian la mamá y la abuela de las menores.

De acuerdo con el testimonio que las familias entregaron al Ojo de la Noche, los episodios de abuso saltaron a la luz después de que, la mayor de las tres hermanas, decidiera contarle todo a su abuela materna. Esta mujer, señala que la niña le narró los detalles de como esta persona realizaba todo tipo tocamientos obscenos a ella y a sus hermanas.

“Ellas me dijeron que no querían quedarse con el papá porque el llegaba borracho, entonces yo le pregunté que por qué, y ahí ella me respondió que el papá la abusaba”, narró la abuela.