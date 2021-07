El espacio que dejó hoy lo ocupa Juan Carlos Pinzón, recientemente posesionado ante el jefe de Estado, y ahora Santos está buscando a qué se dedicará.

En una conversación con Uniminuto Radio, el también exvicepresidente de la República habló de lo que fue su gestión diplomática y admitió que su mayor frustración fue la lucha contra el narcotráfico:

“Tuve una gran frustración de no haber logrado más, pero tranquilidad de haber trabajo contra el narcotráfico y queda claro que el futuro de Colombia es en lo digital para la lucha contra el narcotráfico”.

También afirmó que alcanzó logros en términos comerciales y tecnológicos. Incluso, Francisco Santos aseguró que logró el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la administración de Donald Trump, y casi 7 meses del mandato de Joe Biden.

En cuanto al camino que quiere recorrer ahora, dijo que quiere estar en le periodismo y “hacer cosas en redes sociales” para escuchar a los jóvenes y “estar muy metido con lo que pasa en Venezuela”:

“Quiero volver al periodismo, pero me toca volver a aprender periodismo, porque el periodismos que hacíamos hace 30 años al de hoy —a pesar de que todas las bases son las mismas— pero esto se ha convertido en una balacera ideológica. ¿cómo genera uno esa posibilidad de mostrar los otros temas? Entonces me voy a meter en un curso intensivo porque yo no hago periodismo desde el 2002 cuando renuncié al País, de España.