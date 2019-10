Petro le dijo a Faustino ‘Tino’ Asprilla que el uribismo era uno de los movimientos que “más discriminación” produjo en el “pueblo afroamerciano”, por lo que el exfutbolista dijo que la liberación “es no dejarse esclavizar por la nuevas ideologías del Socialismo de Siglo XXI” e insinuó que el exalcalde de Bogotá era racista.

Precisamente, en la respuesta del ‘Tino’, la líder social intervino para decirle al exjugador, de manera sarcástica, que entendía su posición pues “en el tiempo de la esclavitud al negro doméstico le entregaron el látigo para que castigarán a sus hermanos, cuando el negro de campo lo invitaba a buscar su libertad éste se negaba y por el contrario salía en defensa del amo”.

Márquez, que hace unos meses fue víctima de un atentado, agregó que el ‘Tino’ no tiene en cuenta que en el gobierno de Uribe, dice ella, el expresidente les entregó “territorios ancestrales a multinacionales” y eso ha vulnerado sus derechos.

“Desde ese entonces las violencias a nuestros derechos no han parado, pero claro eso a ‘Tino’ Asprilla no le interesa, ese no es su problema”, escribió.