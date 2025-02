Con la Ley 2281 de 2023 se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Decreto 1075 de 2023 definió su estructura, sin embargo, con un año de gestión a cargo de Francia Márquez —quien también ejerce funciones de vicepresidenta— podría tener un fuerte revés por la salida de su jefe.

El presidente Gustavo Petro les pidió la renuncia protocolaria a todos los ministros, lo que sirvió para que algunos de ellos tomaran la decisión de irse del Gobierno definitivamente. Sin embargo, hay dudas de qué pasará con el Ministerio de la Igualdad.

Semana asegura que entre las renuncias de ministros que sí aceptaría el presidente Petro está la de Francia Márquez, quien también expresó su inconformismo con el primer mandatario en el consejo de ministros que se televisó a nivel nacional.

Si ella saliera de esa cartera, se pondría fin a un sueño que no logró materializar del todo: construir un ministerio enfocado en las mujeres y la niñez.

Pero es que conformar un nuevo ministerio es una tarea compleja, más para una persona que por primera vez llega a un puesto gubernamental. “A mi me designaron como ministra y yo lo que recibí fue un papel y después me dijeron transforme ese papel en un ministerio (…) Después de este año y medio que he sido designada, he recibido todos los maltratos, me han señalado de incapaz, de inútil, de todas las violencias”, fue lo que dijo en su momento la misma Francia, ratificando lo enrevesado que ha sido.

Justificaciones para que no continúe como ministra tiene el presidente y, de concretarse, deberán designar a un nuevo funcionario que pueda llevar a cabo el plan del Gobierno en ese sentido. Eso sí, a la fecha, no hay nadie postulado y con la experiencia para hacerlo, pues esta es la primera vez que existe este cargo en el país. El reto para los dos años que le quedan a la actual administración es grande.

La figura de Francia Márquez, dice Cambio en uno de sus artículos de este fin de semana, pasó de ser “fenómeno político a vicepresidenta incómoda”. Su férrea defensa y posición frente al irrespeto a las mujeres que significa la llegada de Armando Benedetti como jefe del despacho demuestra que no es una figura de poca monta, aunque su visibilidad sí se ha visto disminuida en el Gobierno.

Sin embargo, su cargo en la vicepresidencia no está a merced del presidente, como sí sucede con su posición en el Ministerio de al Igualdad, y eso le permitirá cumplir con lo que dijo luego del consejo de ministros: “Dentro o fuera del gobierno voy a seguir trabajando de manera incansable”.

El futuro de Francia Márquez en el Gobierno no está claro. Será decisión del presidente si ella continúa en el Ministerio de la Igualdad y ella es la única que debe confirmar si seguirá como vicepresidenta. Lo que sí está claro es que le tocará aguantarse la presencia de Benedetti, pues el presidente ya dejó claro que a pesar de todas las molestias e inconvenientes que ha provocado en el Gobierno, se mantendrá en su nuevo cargo como jefe de despacho.

Qué otros ministros saldrían del Gobierno

Andrés Camacho llegó al Ministerio de Minas y Energía en agosto del 2023, como sucesor de la polémica Irene López. Sin embargo, su presencia en el Gobierno no está garantizada porque a juicio de Petro, su ministerio no ha cumplido con los compromisos hechos.

Alexander López, del Departamento Nacional de Planeación, también fue protagonista del consejo de ministros cuando se refirió al rechazo generalizado por tener a Armando Benedetti en la misma mesa. Él también, según Semana, podría dejar su cargo, al que llegó en marzo del 2024.

Ellos se unirían a los otros ministros y directores que han salido en este 2025. Desde que inició el año, ocho cabezas del Gobierno han dejado sus cargos, provocando un gran revolcón que parece no va a parar.

