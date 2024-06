Informo que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con el Senador Jonathan Pulido Hernández. Sus declaraciones donde manifiesta no tener pruebas en mi contra, no son el resultado de ningún acuerdo conmigo. No tiene pruebas porque es falso que yo tenga algo que ver en hechos…

— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 24, 2024