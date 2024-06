Por: Noticias 24/7

Lo más destacado del mundo informativo y en diferentes ámbitos. Presentamos contenidos relevantes en el mundo digital, que acaparan la atención de miles de usuarios en diferentes plataformas. Visitar sitio

El senador de la Alianza Verde hizo todo un ‘show’ en sus redes sociales por su supuesto viaje al acto de posesión presidencial de Nayib Bukele en El Salvador. Comenzó mostrando cómo se preparaba y anunciaba el viaje con la emoción natural de un admirador del líder de ultraderecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jota Pe Hernández (@jotapehernandez)

El día del acto, al que no fue el presidente Gustavo Petro, sino el canciller Luis Gilberto Murillo, Hernández colgó otro video mostrando cómo vivió el día crucial.

(Lea también: Desaprobación de Petro quedó a solo un punto de ser la más alta de su mandato: encuesta)

Publicó imágenes del evento y hasta posó aparentemente caminando frente al palacio presidencial mientras hablaba al respecto, continuando con algunos apartes del discurso del jefe de Estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jota Pe Hernández (@jotapehernandez)

Para finalizar, ‘Jota Pe’ puso un último video en el que habla de “una cena con la familia Bukele” y asegura que fue invitado a la velada posterior a la posesión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jota Pe Hernández (@jotapehernandez)

Desmienten supuesta asistencia de ‘Jota Pe’ Hernández a posesión de Nayib Bukele en El Salvador

Después de todo el despliegue mediático, y de que incluso algunos medios de comunicación aplaudieran la supuesta asistencia de Hernández al acto, Caracol Radio reveló que fuentes de la presidencia de El Salvador confirmaron que el senador nunca estuvo en los actos como un invitado y todas sus imágenes fueron montajes. “Tomó imágenes que las cadenas canales oficiales desde el palacio presidencial y las montó, como si él estuviera allí“, sostuvo ese medio.

La cadena radial incluso estableció que ‘Jota Pe’ montó una fotografía de lo que habría sido la invitación que le llegó, pero sería otro montaje: “Ni le llegó la invitación, porque no estaba en la lista de invitados, ni tampoco estuvo en la ceremonia“, a la que solo asistirían 10.000 personas, señaló el medio.

Lee También

‘Jota Pe’ Hernández “nunca fue invitado al evento, no accedió al palacio nacional, sino que estuvo con el público”, prosiguió Caracol, pese a que “a través de sus redes habría hecho un montaje en las que aparece hablando como si hubiera estado”.

Sin embargo, el confidencial de esa emisora no quedó ahí, sino que incluso señaló que el congresista sí “llegó a la cena presidencial tratando de ingresar, diciendo que estaba invitado, pero no lo dejaron ingresar”, ¿haciendo un “usted no sabe quién soy yo?”.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.