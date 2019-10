La hipótesis que lanza la emisora se sustenta, quizá, en que la hija de Aída Merlano lleva puesta una blusa similar a la que vestía en el video del consultorio, el pasado martes, día en el que la condenada excongresista salió por una ventana y se fugó con ayuda de un motociclista, en el norte de Bogotá.

Blu Radio también dice que estas fotos fueron tomadas de las cámaras de la terminal aérea y que “son relevantes en cuanto podrían dar indicios del posible paradero de Merlano”, aunque a simple vista solo se vea a dos jóvenes que aguardan por un vuelo en las salas de espera del aeropuerto El Dorado.

Si bien ninguno de los hijos de Merlano se ha referido públicamente a la fuga de la madre, el que sí habló del tema fue el abogado Bladimir Cuadro, que comentó a través de Noticias Caracol que dialogó con la joven y que ella le dijo que está dispuesta a colaborar con la justicia, en caso de ser requerida.

“Desde que me comunica y me contacta como abogado creo que tiene alguna inquietud, alguna preocupación sobre eso, y es natural que se abran investigaciones y se pueda esclarecer la realidad o no de su posible participación (en la fuga)”, dijo Cuadro en el noticiero.

El abogado dijo que la joven “está de acuerdo en ponerse a disposición (de la justicia)”, que es mentira que ella se encuentre escondida y que según le contó no ha tenido contacto alguno con la fugitiva.

Este video, que compartió El Tiempo, muestra a los que serían los hijos de Merlano dentro del consultorio, previo a la huida.