La controversia se trasladó a las redes sociales luego de que ciudadanos se quejaran por la instalación de esa figura en una de las decoraciones navideñas en Medellín, y varias personas aclararon que se trababa del mítico Diablo del Carnaval de Riosucio, en Caldas.

Como en los arreglos navideños también se incluyó un tótem con la imagen de una marimonda, la protesta fue mayor por parte de un “grupo de ciudadanos” que se identifica en Twitter como ‘Medellín cuenta conmigo’, que apuntó sus críticas hacia el alcalde Daniel Quintero.

“Nos disculpa el señor alcalde, pero la navidad son figuritas navideñas, no satánicas. Menos un tótem”, fue el reclamo que se hizo desde esa cuenta, en donde, incluso, se preguntó si acaso era un tema de “¿santería y satanismo?”.

Pero el alcalde Quintero aclaró, citado por Caracol Radio, que esas figuras no son un acto de satanismo ni mucho menos, sino una forma de rendir homenaje a las diferentes fiestas que se celebran en las regiones.

Si bien la figura del diablo fue desmontada del alumbrado la decisión no obedece a las críticas, ya que Noticias Caracol aseguró que desde EPM se confirmó que el adorno fue bajado para llevarlo a mantenimiento y ajustes técnicos.

Además, según el noticiero, EPM resaltó que este homenaje a las festividades nacionales no es la principal temática del alumbrado en Medellín, y que solo estarán en un trayecto corto del centro de la capital antioqueña.

Estas son algunas de las imágenes de las figuras y la discusión que provocaron.

Nos disculpa el señor alcalde, pero la navidad son figuritas navideñas, NO SATANICAS! Menos un totem! Ya esto raya en la locura y la falta de respeto por nuestras creencias. Indignación Total! Santería y satanismo? Que más sigue? #RevocatoriaDanielQuintero #MedellinCuentaConmigo pic.twitter.com/7NaAiuGYPq

No nos interesa Medellín no es Barranquilla ni tampoco Riosucio Caldas, tenemos diferentes costumbres e idiosincrasia y se respetan al que no le gusta pues demalas este alcalde tiene de todo menos de Antioqueño y paisa que se vaya de aquí.

— Natalia Kraeva (@NataliaKraeva74) November 17, 2020