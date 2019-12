View this post on Instagram

¡Oficialmente esposas! ❤🌈 "Me casé con el amor de mi vida". 😍 Hoy se llevó a cabo la boda entre la alcaldesa electa, @claudialopezcl y la senadora @angelicalozano10. En una ceremonia privada, la pareja celebró este día especial con sus familiares y amigos más cercanos.👰🏻💍