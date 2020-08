green

La fotografía fue tomada por una cámara de seguridad el 21 de febrero de 2018 y, según Noticias Uno, es una de las pruebas que la Corte Suprema de Justicia tiene para decir que Cadena sí intentó hablar con Monsalve para que, presuntamente, diera testimonios que favorecieran a Álvaro Uribe.

Cadena no pudo visitar a Monsalve ese día, como supuestamente era su objetivo, señala el medio, porque el exparamilitar no lo quiso recibir. No obstante, el informativo asegura, citando la providencia del alto tribunal, que la reunión entre los mencionados finalmente se dio el día siguiente, y en ella también estuvo el compañero de celda de Monsalve, Enrique Pardo Hasche, involucrado en el caso de falsos testigos.

#Exclusivo| @NoticiasUno obtuvo las únicas imágenes del encuentro controlado por la Corte entre el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, y la esposa del testigo Monsalve.https://t.co/Yyyj7yy5F9 — Noticias Uno (@NoticiasUno) August 10, 2020

Precisamente, la otra fotografía que difunde Noticias Uno es de Hasche con otro abogado de Uribe: Jaime Lombana. En ella también aparece una mujer que, dice el noticiero, es la cuñada de Pardo Hasche.

La reunión Lombana con el preso, indica el medio, fue el mismo día del supuesto encuentro entre Cadena y Monsalve.

Pero además, el informativo muestra un video en el que se ve a Cadena reunido en una cafetería con una persona. Noticias Uno asegura que ese encuentro del abogado fue con la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, con la que el exparamilitar supuestamente le iba a enviar la retractación contra Uribe, de acuerdo con Noticias Uno.

La reunión fue grabada por la mujer con autorización de las autoridades y entregada a los investigadores.

En el informe del medio podrá ver las imágenes de los abogados de Uribe, y el video de Cadena.