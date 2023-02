La Fiscalía también entró en la polémica por la decisión de un juez de Barranquilla de dejar en libertad al exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López, hijo de la ‘Gata’, quien cumplía una condena por homicidio.

(Lea también: “El Gatico” gozaba de casa por cárcel, pero había dudas sobre su enfermedad)

El ente investigador informó que va a investigar por prevaricado por acción al togado que tomó esa decisión: Orlando José Petro Vanderbilt. Por su parte, la Procuraduría apeló el auto del juez.

“Como le he indicado al país, no existe marco jurídico, ni constitucional ni ley de sometimiento, para que estas personas queden en libertad”, sostuvo Barbosa, quien advirtió: “La paz total no puede ser la paz simulada y tramposa”, teniendo en cuenta que en la resolución de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no se precisa a qué organización criminal pertenece el hijo de la “Gata”. En ese documento, el gobierno acreditó al condenado como facilitador de paz.