Recientemente, se conoció que la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia envió un documento de 23 páginas a la oficina del presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en el que pide que el fiscal general, Francisco Barbosa, sea investigado por sus presuntas conductas indebidas.

De acuerdo con el escrito, el funcionario estaría haciendo manejos irregulares a los recursos, bienes y nómina del ente acusador, utilizándolos para sus intereses personales.

Esta denuncia se da poco después de que se divulgaran varias situaciones extrañas que lo involucran. Por ejemplo, que sus escoltas sean los que sacan a pasear a sus perros, ‘Bell’ y ‘Laika’, según reveló la revista Cambio.

Pero, además, el columnista Yohir Akerman aseguró que los funcionarios que les sirven de nanas han sido premiados con ascensos por su labor con los perros.

Ante esto, el fiscal salió a defenderse asegurando que sus mascotas hacen parte de su esquema de protección

“Esas mascotas son parte de mi familia, esas mascotas hacen parte también de un entorno de protección que yo tengo, hacen parte del entorno de protección de mi familia […]. Aquellos que critican al fiscal general porque se sube en un carro y tiene a su mascota dentro del carro, entonces ¿Qué hago con la mascota? ¿Qué hago con un ser vivo que hace parte también de mi entorno familiar? ¿lo abandono?”, dijo en entrevista con Noticias RCN.

Fiscal Barbosa se vuelve a defender por caso de sus mascotas y revela detalle

En una entrevista con la revista Semana, la periodista Vicky Dávila no dejó pasar el escándalo que se dio en torno a los dos perros del fiscal general de la Nación, y le preguntó a Barbosa por qué hace uso de otros funcionarios para pasear a los animales.

El funcionario indicó que todo se debe a que teme por su vida. “No puedo salir a un parque a sacar una mascota porque tengo un riesgo de que haya un francotirador o que me asesinen en una de esas calles”, expresó.

Asimismo, aseguró que, a diferencia del ciudadano común, él no puede darse “ciertos lujos” como el salir a cualquier parte. “Vivo encerrado, no salgo ni siquiera de mi casa los fines de semana […]. No lo puedo hacer”, indicó.

Además, justificó el porqué no saca a sus dos perros él mismo. “El día de mañana, saco la mascota y me pasa algo e inmediatamente el país responde: ‘Oiga, pero qué irresponsable fue el fiscal al exponerse de esa manera’. Y cuando mi familia vaya a hacer efectiva una demanda por falla del servicio por lo que ocurrió, le dirán: ‘Él fue quien se expuso’”.

Y finalmente dijo sobre el tema: “Quiero que quede claro: no hay una asignación de recursos de la Fiscalía para sacar a nuestras mascotas. Simplemente viven con nosotros y, por supuesto, puede subirse a un carro oficial conmigo o con cualquier miembro de mi familia y estar protegidas. La Contraloría determinó que no existió ningún tipo de recursos públicos involucrados”.