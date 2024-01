Este fin de semana volvió a prenderse la pelea que ya lleva más de un año entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Ahora, el mandatario señaló desde un evento en el Pacífico que el jefe del ente investigador busca sacarlo de la Presidencia de la República.

“Nos quieren echar otra vez. Lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir con la constitución va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes. Porque me está investigando es a mí. Y a mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Se lo hace por los lados y se burla de la constitución y está ejerciendo una sedición“, aseguró.

En medio de esa disputa, Petro también ha señalado a la vicefiscal Martha Mancera, de quien dice está aliada con Barbosa pidiéndole apoyo al gobierno de Estados Unidos para “perpetuarse en la Fiscalía”. Estas declaraciones se dan a dos semanas de que la Corte decida sobre la elección del nuevo fiscal.

Al respecto, Francisco Barbosa habló en Blu Radio y reveló algo que no había dicho hasta el momento y es que Petro hace algún tiempo le había pedido cambiar a la vicefiscal Martha Mancera.

“Fue una de las últimas conversaciones con Petro el año pasado. Él manifestó una preocupación mayúscula con la doctora Mancera y yo me imagino que fue producto de todo lo que ha estado viviendo judicialmente y con su hijo también. El fiscal es autónomo e independiente y yo considero que la doctora Mancera ha cumplido, pero considero que los ataques ocurren por esa circunstancia. A finales de octubre arranca la estrategia para enlodarla”, indicó.

De igual manera, Barbosa no quiso referirse en la emisora a si Petro le pidió poner otra candidata para reemplazar a la vicefiscal: “No voy a ahondar en ese momento, pero seguramente en algún momento me referiré. Petro tiene entre los ojos a Mancera y la considera responsable de los temas judiciales que viene sufriendo, cada vez que pasa algo siempre busca un responsable y se lo atribuye a la Fiscalía”.

