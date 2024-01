El fiscal general Francisco Barbosa reaccionó a las acusaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra durante el cierre del programa “Gobierno con el Cambio” que se adelantó en la región del Pacífico.

En diálogo con Blu Radio, Barbosa aseguró que “las declaraciones de Petro son una amenaza directa contra mí y contra la rama judicial. Las declaraciones son irresponsables y desafortunadas. Desdicen de su rol de presidente de la República y de su respeto a la institucionalidad colombiana”.

La respuesta se dio después de que el presidente Petro advirtió que “el fiscal (Barbosa) en su desespero, porque algo ocultan que no quieren cumplir la Constitución, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando es a mí. A mí me importa un comino que me investigue, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Lo hace por los lados y se burla de la Constitución, y está ejerciendo una sedición”.

Este nuevo rifirrafe entre el mandatario y el jefe del ente investigador se dio en medio de la controversia que ha generado la elección de la nueva fiscal general y que ha llegado hasta Estados Unidos en medio de una visita de la Fiscalía de Colombia al Departamento de Justicia de ese país.

En ese encuentro el presidente Petro aseguró que no hay ningún apoyo extranjero a alguna de las ternadas para ocupar el cargo, después de que el periodista Gonzalo Guillén manifestará que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había respaldado que la vicefiscal Martha Mancera quedara a cargo de la entidad si la Corte Suprema no elegía fiscal, después de un anuncio del fiscal Barbosa.

Pero lo que manifestó el fiscal fue “respaldo total de los Estados Unidos y del departamento de justicia a la señora vicefiscal general, justamente están muy tranquilos, queda en muy buenas manos en caso de que la Corte Suprema de Justicia tome un tiempo adicional (en la elección del fiscal). Nosotros no estamos buscando que la Corte tome una decisión, para nosotros lo más importante es que se respete la autonomía”.

