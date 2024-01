El presidente Gustavo Petro volvió a chocar con el fiscal general Francisco Barbosa. El mandatario acusó al jefe del ente acusador de querer llevar presos a varios de sus funcionarios y de abrirles procesos antes de que termine su periodo constitucional en noviembre de este año.

“Lo advierto, el fiscal, en su desespero, porque algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes (gabinete o cercanas al gobierno). Él me está investigando a mí y a mí me importa un comino que me investigue, la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme. Entonces lo hará por los lados”, señaló Petro a su gabinete durante su visita a Quibdó (Chocó).