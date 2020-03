green

Así lo comunicó la Feria del Libro Internacional (Filbo) en un comunicado, en el que señala que toma esa decisión para “proteger la salud, el bienestar y la vida de los colombianos”.

“Estamos en permanente reunión junto con el gobierno nacional, distrital y las embajadas de los países nórdicos en Colombia para tomar la mejor decisión que le será comunicada a la opinión pública lo más pronto posible”, manifestó.

La Filbo no dice para cuándo se reprogramaría. No obstante, el presidente Iván Duque, que este jueves declaró emergencia sanitaria en el país, señaló que hasta el 30 de mayo no se podrá hacer eventos de más de 500 personas.

Además de la feria, otros eventos como los conciertos de Juanes y Alejandro Saenz y el festival Estéreo Picnic fueron cancelados.