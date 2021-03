green

“Yo sé que me van a crucificar por eso, pero no me preocupa”, dijo Zuleta en Blu Radio, cuando sus compañeros de la mesa de trabajo le pidieron que eligiera al personaje de la semana en Colombia.

El periodista eligió el ministro de Defensa, Diego Molano, y explicó por qué: por el ataque al campamento del “criminal, asesino y narcotraficante Gentil Duarte”, en donde, según Zuleta, “no hubo niños”.

Para Felipe Zuleta, la supuesta presencia de niños en ese campamento fue una denuncia “maliciosa y perversa” de los políticos Roy Barreras y Hollman Morris.

“Mire, no se equivoquen: aquí los criminales son las disidencias de las Farc, no los miembros de la fuerza pública”, sentenció el columnista de la emisora.

El comunicador continuó: “Y cuando el ministro Diego Molano habla de ‘máquinas de guerra’”, lo que le valió a Molano críticas de varios sectores de la sociedad colombiana, “está diciendo la verdad; desafortunadamente lo dijo el ministro aquí en Blu Radio: los reclutan”.

“En este caso no hubo niños, pero ha habido niños [en tales campamentos]”, señala Zuleta, quien denunció que los grupos criminales entrenan a menores de edad para matar.

“No perdamos el norte”, dice el periodista, que señala una degradación del conflicto armado que ha llevado a la inclusión de menores de edad en la guerra, un hecho “censurable”.

Zuleta señala a “políticos desocupados”

Una segunda parte de la denuncia de Zuleta recae sobre algunos políticos, a quienes el columnista tilda de “desocupados”.

“Los políticos desocupados trinan desde su celular, pero no están en el campo de batalla… tan fácil”, señala el comunicador, que insiste en que es fácil criticar al ministro de Defensa y a las fuerzas militares: “No caigamos en la equivocación. Los criminales (…) no son los miembros de nuestras fuerzas públicas. Son los disidentes, narcotraficantes, asesinos y todo lo demás, de las Farc”, enfatiza Zuleta.

Y los señaló con nombre propio: “Gentil Duarte, El Paisa, Iván Márquez, Santrich y todos esos criminales”.