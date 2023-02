A través de un video de siete minutos, la hermana de León David contó lo que han vivido este tiempo y exigió que las investigaciones avancen con prontitud.

La muerte del joven antioqueño sucedió en una estación de Policía de Itagüí, en medio de extrañas circunstancias. La familia, acompañada del defensor de derechos humanos Jorge Carmona, puso de manifiesto en su momento la situación.

Según la denuncia, León David Sepúlveda Marulanda manifestó desde el sábado que se sentía mal y no podía respirar, por lo que la policía pidió atención médica y le solicitaron una pastilla. Horas después, en la noche, el joven pidió nuevamente atención pues se sentía peor, ante lo cual fue trasladado en una ambulancia a una clínica del municipio, donde finalmente falleció en la madrugada del domingo.

Pues bien, van cinco meses y la familia está en las mismas condiciones del primer día, en la completa ignorancia sobre las causas de la muerte del joven. En el video, la hermana de León David, Viviana, cuestionó el accionar de las autoridades: “Queremos que se conozca nuestro desconsuelo. Van cinco meses y no sabemos qué pasó con David. ¿Qué esconden? Queremos saber si fue envenenado, si fue muerte natural. Hemos puesto tutelas y no recibimos respuestas”.

La hermana de la víctima señaló que hay algunas dudas que no han sido resueltas, por ejemplo, por qué el cuerpo del joven tenía varios hematomas, si supuestamente no estuvo envuelto en ninguna riña. “¿Yo me pregunto es, si él estaba privado de la libertad, por qué lo trasladaron en un carro particular? ¿Lo maltrataron en ese trayecto? Queremos saber qué pasó entre la estación y el Hospital del Sur, a donde lo llevaron?”.

La hermana de León David agregó que la familia no ha recibido el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte del joven. La familia continuará pidiendo una respuesta que satisfaga la necesidad de saber qué fue lo que pasó con el joven de 21 años.