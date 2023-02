La familia en Ibagué sigue luchando para que la señora reciba una atención médica adecuada.

Han pasado cuatro meses desde la publicación y en estos momentos la familia insiste en que el tratamiento se ha demorado porque Clinaltec no tendría una cama para hospitalización, ni agenda disponible para una cita con la especialidad de Oncología.

“En estos momentos (ayer) mi madre está en la Clínica Avidanti, pero como en Clinaltec no hay camas disponibles, los médicos nos dijeron que acá no la podían tener más. Así las cosas, nos tocará llevarla a casa así como está, en muy malas condiciones”, expresó Diana Moreno.

La ciudadana indicó que la señora Ana ingresó a la Clínica Avidanti el 24 de enero por una infección en los senos. “Mi mamá tiene cáncer de seno y como no le han practicado la cirugía, ambos están llenos de pus, inflamados, en carne viva, terribles. La semana anterior le dio fiebre por encima de 40 grados, entonces nos tocó traerla. Aquí le controlaron la infección con antibiótico, pero dicen que no pueden hacer más. La remitieron a Clinaltec para que los especialistas determinen cómo controlar el dolor. No obstante, en Clinaltec dicen que no hay camas”.

La familia añadió que a principios de este año, la paciente terminó el ciclo de quimioterapias y aunque la Nueva EPS ya autorizó citas de control y exámenes, en Clinaltec no habría agenda.

“A mi mamá ya la morfina no le hace. El efecto dura apenas cinco minutos. Si nos la llevamos para la casa con qué le manejamos el dolor ¿Con acetaminofén? Supuestamente nos han dicho que no hay agenda porque la EPS les debe plata”, manifestó.