Una polémica denuncia hizo una madre de familia ibaguereña a través de un video publicado en Facebook.

“Me le dieron el cupo, sí, pero el primer día que entró a estudiar el coordinador le dijo a mi hija que el cabello, que los piercing, que el arete. Yo en realidad me siento muy aburrida porque la coordinadora Libia la está obligando a que se ponga una falda, a que se deje crecer el cabello y en realidad yo no voy a obligar a mi hija a hacer algo que ella no quiere. Ella desde muy pequeña ha sido así”, dijo.

La señora, a quien le reservamos la identidad para proteger los derechos de la menor, agregó que se siente impotente porque la coordinadora de la Institución le dice que la niña todavía no tiene la mayoría de edad y por tanto aún no sabe “si quiere ser mujer o quiere ser hombre”.

La ciudadana explicó que se siente orgullosa de que su hija estudie y resaltó que ella hace un gran esfuerzo económico: “Yo vivo en Las Brisas y todos los días le doy 7 mil pesos para que vaya a estudiar. No me parece bien lo que están haciendo. Yo le dije a la coordinadora que iba a dar a conocer el caso a la opinión pública y me dijo: bueno, bueno. Les agradezco que este video ruede por todas partes”.

“Deben brindar acompañamiento”

Q’HUBO dialogó acerca del caso con la psicóloga Rocío del Pilar Varón Montalvo. En opinión de la experta, la Institución Educativa sí estaría discriminando a la adolescente y le estaría vulnerando el derecho a la educación. “El colegio puede decir que no va a cambiar las reglas o el manual de convivencia por la orientación sexual de una alumna, pero en realidad lo que deberían hacer es brindarle apoyo psicológico a ella y a la familia. Discriminarla u obligarla a usar falda la va a afectar a ella y al núcleo familiar, como está pasando. Lastimosamente, vivimos en una sociedad que discrimina por el color de piel y, más aún, por la orientación sexual de una persona. El colegio y la Alcaldía deben manejar el tema con mucha táctica e inteligencia social y emocional. La psicóloga de la Institución o de la Secretaría de Educación debe ponerse al tanto del caso y guiar a la familia en el proceso de cambio de género, si eso es lo que desea la menor, y no obligarla a dejarse crecer el pelo o a usar falda”, dijo.

La profesional aprovechó la entrevista para recomendarle a los padres de familia la importancia de asesorarse en el restablecimiento del derecho a cambio de genero: “Si en casa hay un niño que desde pequeño expresa su gusto o cualidades por el sexo opuesto, es importante que los padres busquen asesoría y acompañamiento para no estrellarse con la sociedad. Necesitan asesoría psicológica, jurídica y hasta acompañamiento de la EPS”.

Sentencia de la Corte

En 2021, la Corte Constitucional advirtió que la labor de las instituciones educativas no es solo garantizar que estudien, sino que el trabajo docente también debe estar encaminado a proveer el apoyo emocional que los estudiantes necesiten. Lo hizo al estudiar una acción de tutela de un joven antioqueño que cuando inició su transición a hombre trans, fue discriminado por algunos profesores de su colegio, quienes, por ejemplo, rechazaron su solicitud de llamarlo por su nombre identitario.

Tenga en cuenta

¿Qué dice el rector?

Q’HUBO dialogó con Florencio Cruz, rector de la I.E. José Antonio Ricaurte. El directivo indicó que aunque no conocía la versión de la coordinadora, sí tiene claro que la Institución respeta e inculca el derecho a la diferencia. “El tema de género es una decisión individual que nosotros como docentes debemos reconocerla y en ningún caso se le negara el acceso a la educación a un joven por su orientación sexual. Aún no he hablado con la coordinadora. Debo conocer su opinión también”, manifestó.

¿Qué dice el Secretario?

Respecto al caso, el secretario de Educación municipal, expresó: “En cada institución educativa existe un manual de convivencia. Los rectores se sustentan en estos para tomar las decisiones. La mayoría de manuales de convivencia no se ajustan a las situaciones que se evidencian en la vida cotidiana. Desde el año pasado, cuando un rector cuestionó a un niño por tener el cabello largo, se les envió una circular solicitando que actualizaran el manual”.