La mujer, que prefirió no revelar su rostro ni su identidad por seguridad, contó la historia de horror que vivió junto con varios integrantes de su familia cuando adelantaban una caminata por el centro de Bogotá, aprovechando que era fin de semana.

Todo ocurrió, según la mujer, cuando cruzaban por la parte de atrás de la iglesia Nuestra Señora de La Peña, y tomaron una calle que es una bajada porque alguien les dijo que por ahí saldrían a la vía principal.

“Unos señores me dijeron que sí había salida, y cuando bajamos por unas escaleras vi un chico como con características de consumidor”, detalló la denunciante.

La mujer dijo, en la emisora, que aunque no conocían bien la zona de todas formas les generó confianza ver a familias con niños que caminaban por el sector, pero que al llegar a una especie de callejón la situación cambió por completo.

“Entramos al callejón y a pocos pasos, unos 10, había una curva, y en una casa que hay cerca nos dijeron que no pasáramos por ahí. No sabemos en qué momento estábamos rodeados… fueron escenas angustiantes”, agregó.

La víctima solo recuerda que los delincuentes “eran muchos jóvenes” y que, por sus rasgos y tono de voz, serían menores de edad. Además, que también había un par de mujeres adolescentes con cuchillos, y que otros portaban armas al parecer de fuego.

“La persona que me estaba apuntando estaba con tapabocas, y me decía: ‘No me mire, no me mire. Mire para el piso’. Eso fue como una emboscada, porque nos pareció que cada uno tenía un arma”, afirmó.