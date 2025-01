En la noche del 31 de diciembre se confirmó la muerte de Santiago Lora Rincón, el hijo menor de la familia de pastores evangélicos masacrados el pasado 29 de diciembre en un restaurante de Aguachica (Cesar).

(Contenido relacionado: Las hipótesis detrás de la masacre de una familia en Aguachica (Cesar))

El joven había sido trasladado a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica luego del ataque, que ocurrió sobre el mediodía del último domingo de 2024. Allí le practicaron varias cirugías y habían informado sobre su muerte cerebral. Finalmente, se confirmó su muerte a las 9 de la noche.

Lora Rincón, de 18 años, recibió varios disparos por parte de los dos hombres armados que abrieron fuego en contra de la familia que departía en el establecimiento público del centro de la ciudad.

Inicialmente, se habló de un saldo de cuatro personas muertas: los padres, Marlon Lora y Yurlay Rincón, y los dos hijos de la pareja, Ángela y Santiago Lora Rincón. Luego se rectificó que el joven había quedado con vida y en el parte médico del 30 de diciembre se informó sobre su estado crítico.

(Lea también: Estas son las fotos de los presuntos sicarios de masacre en Aguachica, Cesar; iban en moto)

Con la confirmación de su deceso aumentó a cuatro el número de víctimas de la tercera masacre registrada en el Cesar durante 2024. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el año pasado hubo 76 masacres en Colombia, en las que murieron 262 personas.

El joven trabajaba en una tienda de tecnología de Aguachica y se desempeñaba en el sector de la producción audiovisual. Incluso, trabajó en la campaña política de la actual alcaldesa, Greisy Roqueme. Era estudiante de ingeniería de sistemas en la Universidad Popular del Cesar.

Su hermana Ángela, quien falleció en el sitio del ataque armado, era comunicadora social y trabajaba para la empresa local de servicios públicos de Aguachica.

Entre las hipótesis del hecho se habla de presuntas extorsiones a los pastores Lora y Rincón, así como amenazas a Ángela, la hija mayor, que habría recibido llamadas intimidantes de personas desconocidas, presuntamente realizadas desde una cárcel.

“Nunca me manifiesta qué le decían, solo me contaba que la habían amenazado, yo le pedí el número y cuando verifiqué, era un número de esos de donde hacen extorsiones desde la cárcel, porque a mí también me amenazaron de ese número”, narró Nilson Hernández, primo de la familia y personero municipal de Aguachica.