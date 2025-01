El pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y su hija Ángela Natalia fueron brutalmente asesinados en una masacre que tuvo lugar este domingo, 29 de diciembre, en el municipio de Aguachica, Cesar. Este trágico hecho ha causado una profunda conmoción y un fuerte rechazo en la comunidad local.

Santiago, el hijo sobreviviente del pastor, se encuentra en estado crítico en un centro médico. Inicialmente, se informó erróneamente sobre su fallecimiento, pero en las últimas horas se confirmó que sigue luchando por su vida.

El ataque ocurrió mientras la familia disfrutaba de un momento tranquilo en un restaurante del municipio alrededor del mediodía cuando hombres armados llegaron al lugar en motocicleta y, sin previo aviso, abrieron fuego contra ellos en múltiples ocasiones.

En diversos videos e imágenes que circulan en redes sociales se puede apreciar la estremecedora escena del crimen: los cuerpos de las víctimas y múltiples rastros de sangre en el lugar de los hechos.

Pastor Lora hablando sobre la muerte

Desde que se conoció el deceso de tres de los cuatro personajes de la familia Lora Rincón, apareció un video de Marlon en el que estaba hablando de la muerte y de la consecuencias de poder perder a un ser querido.

“Hay cosas que no podemos cambiar, que no puedes cambiar. Aceptar la muerte de ese ser amado, de esa persona cercana, ya no puedes traerla otra vez a la vida. Tienes que soltar esas emociones que has ligado con esa persona y que muchas veces te llevan a decir que no quieres seguir adelante”, dijo en la grabación.

¿Cuánta recompensa hay por los asesinos de la familia Lora Rincón?

Las autoridades anunciaron que aquellos que brinden información primordial sobre los asesinos de la familia de evangélicos recibirán una suma de 50 millones de pesos.

