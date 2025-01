La comunidad de Aguachica sigue consternada por el acontecimiento trágico que terminó con la vida del pastor Marlon Lora, su esposa e hija. El incidente, que tuvo lugar el 29 de diciembre en el establecimiento ‘Sorbetes y Jugos’, dejó además un sobreviviente, Santiago, hijo del pastor, cuyo estado de salud es actualmente monitoreado en un centro médico.

(Vea también: Aparece video de hija de familia asesinada en Aguachica; escena conmueve: “No temas”)

Ahora, nuevos detalles se han conocido del caso y de los sicarios que acabaron con la vida de estas personas. Según los últimos reportes de las autoridades, errores cometidos por los delincuentes han brindado pistas fundamentales que podrían conducir a su captura.

Uno de los investigadores destapó en El Tiempo qué encontraron en la conducta de los sicarios: “La matrícula de una de las motocicletas usadas durante el crimen fue captada claramente por una cámara de seguridad, lo cual ha sido un avance significativo”.

Además, reveló que el vehículo fue ocultado en un taller local el mismo día del crimen, aunque los detalles exactos del lugar se mantienen en reserva para no afectar el proceso de investigación. No obstante, el seguimiento a estas pistas no se detiene ahí.

Qué se sabe de las amenazas a la hija de familia asesinada en Aguachica

Los investigadores también están examinando las llamadas extorsivas recibidas por Ángela, la hija del pastor, quien desempeñaba un papel activo en la localidad trabajando en la empresa de acueducto y tenía aspiraciones políticas. Las llamadas, procedentes de una cárcel, podrían estar vinculadas directamente con los perpetradores del ataque.

Lee También

El misterioso comportamiento de uno de los sicarios, quien fue captado por una cámara de seguridad bajándose el tapabocas para hacer una llamada, ha sido catalogado como el segundo error crucial cometido por los atacantes. Esto ha proporcionado otra veta de información que está siendo minuciosamente explorada por las autoridades.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.