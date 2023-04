Lo barato sale caro. Eso le sucedió a una mujer en Bogotá que falleció este martes 4 de abril, después de poner en riesgo su salud al someterse a un procedimiento de liposucción en un centro estético que apenas llevaba 3 meses funcionando en el barrio Santa Librada, sur de la capital, según informó Noticias Caracol.

La señora, que trabajaba como vigilante en el Hospital de Kennedy y tenía 3 hijos, vivía en Soacha, Cundinamarca, y todo indica que se asesoró mal y encontró el lugar por redes sociales, el cual quedaba en un tercer piso de un local de la zona comercial del sector y tenía apenas un deshilachado letrero. Además, en las imágenes del noticiero se ve que el lugar no contaba con las medidas de salubridad recomendadas para este tipo de procedimientos.

La mujer asistió al lugar sin hacer una investigación previa, allí le aprobaron el procedimiento sin practicarle los suficientes exámenes de rutina para saber si era apta en este tipo de cirugías. que lo ideal es que se practiquen en clínicas reconocidas y con todos los equipos disponibles, según el medio de comunicación.

“Ella se hizo la liposucción y salió en estado crítico. El procedimiento fue muy invasivo y afectó muchos órganos. A raíz de la cirugía le dio quemaduras en el abdomen y todo empezó a complicarse”, comentó su hermana en el citado medio.

#OjoDeLaNoche | Falleció la mujer que se sometió a procedimiento estético en la localidad de Usme en Bogotá. Tras permanecer dos semanas en cuidados intensivos perdió la vida. La supuesta cirujana que realizó el procedimiento no aparece. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/K4z9uERTVC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 5, 2023

La vigilante pagó 1’800.000 pesos por el procedimiento estético y lo más grave del caso es que la cirujana que la operó no aparece ni responde todas las llamadas que le hacen los familiares de la paciente, quienes ya pusieron la denuncia en contra de la supuesta médica.

“Hasta el momento no nos responde, no nos ha dado cara y no sabemos nada. Lo único que tenemos es su nombre y una foto de ella, que es la que tiene el perfil en WhatsApp”, expresó su familiar en la entrevista.

El representante legal del centro estético aseguró que la médica los engañó a ellos, ya que no contaba con la experiencia para hacer este tipo de procedimientos. Además, la paciente no se informó de la mejor manera y se practicó la cirugía sin ser consciente que era muy invasiva.