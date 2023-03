La modelo bogotana, Laura Tobón, está disfrutando al máximo su etapa de mamá, celebrando cada momento que puede pasar con su pequeño Lucca.

Con unas bellas postales, videos graciosos e incluso algunos consejos, Laura se ha dedicado a su carrera pero también a su hijo y a todos los cambios nuevos que él ha traído a su vida.

La bogotana empezó a darse a conocer en el programa ‘Estilo RCN’ presentando todo el contenido de moda que allí trataban. Poco a poco fue entrando en la sección de entretenimiento del noticiero hasta que se convirtió en su presentadora oficial.

View this post on Instagram A post shared by Laura Tobón (@laura_tobon)

Con el paso del tiempo su experiencia ante las cámaras fue creciendo y su profesionalismo creció casi a la par.

(Lea también: “Soy una tentación”: reacción maluca de Óscar Naranjo con presentadora de ‘Buen día, Colombia’)

Como modelo, Tobón también pasado por grandes pasarelas y desfiles para marcas poderosas, pues su belleza y carisma ha logrado abrirle varias puertas que ella soñaba cuando inició su carrera en el mundo del entretenimiento.

Si bien ha contado que en el colegio fue víctima de ‘bullying’ por su altura y por verse diferente a sus compañeras, eso es justamente lo que la ha llevado tan lejos.

La bogotana no ha dejado de causar sensación por cada proyecto nuevo en el que se embarca y sin duda, su físico ha tenido ciertos cambios, sobre todo después de convertirse en mamá de Lucca, el hijo que tiene con su esposo Álvaro Rodríguez.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Laura Tobón?

A través de sus redes sociales, habló de su cuerpo y de los retoques que se ha realizado, generando un debate entre sus seguidores, pues confesó que a pesar de que le daba miedo empezar a realizarse algo en su rostro o en su cuerpo, la edad e incluso la maternidad empezaron a cobrarle factura.

“Yo la verdad empecé porque ya soy mamá, tengo 33 años... No voy a decir mentiras: el cansancio, la no dormida, a veces me sentía agotada y sentía que perdía la luz de mi piel, no se veía tan vital como antes”, dijo la modelo.

View this post on Instagram A post shared by Laura Tobón (@laura_tobon)

Después, Tobón aprovechó para recomendar algunos procedimientos que existen en el mercado: “Ya no soy la misma Laura de hace 10 años”.

(Vea también: Ya es personal: Shakira le metió candela a su tiradera con Clara Chía; ¿prepara canción?)

Adicionalmente, se refirió a algunos tratamientos que se ha realizado como el colágeno y el ácido hialurónico para “volver a esa naturalidad, a la elasticidad, a la luminosidad que tiene la piel cuando es más joven. No solo en mi piel, en mi cuerpo siento que el colágeno también me ha ayudado muchísimo a recuperar esa figura que tenía antes de ser mamá”.

Si bien los retoques no han sido tan evidentes, sí le han ayudado a lucir cada vez más radiante frente a las cámaras y en sus redes.

Aunque no habló nada sobre su cuerpo o sobre algo más que se haya realizado, en redes algunos habían dicho anteriormente que se habría realizado algo en la nariz, pues esta sí se ve un poco diferente a cuando inició en RCN, no obstante, la presentadora no dijo nada sobre el tema.

En años anteriores, la modelo también había dicho algo de las cirugías y aunque aceptó que se habría hecho varias cosas, siempre prefiere recurrir a otros métodos que no sean invasivos para lucir mejor y más bella.