“Sí quisiera hacerme (cirugías), pero soy tan gallina. Yo la verdad me habría hecho de todo, pero soy súper gallina”, aseguró Laura en el programa de farándula del Canal 1.

Según explicó en la entrevista, ella se hubiera puesto nalgas, quitado cachetes y arreglado la nariz.

Además, aclaró cuáles son sus estrategias para lucir tan hermosa y con una esbelta figura:

“Siempre acudo a métodos naturales para cuidarme, no me gusta lo invasivo, no me gustan las cirugías plásticas. Yo acudo mucho a cremas, acudo a maquillaje, masajes que te puedan ayudar con el cuerpo. Ejercicio, comer saludable. Casi todo muy natural”.