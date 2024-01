Un perro de raza bulldog francés de 4 meses de edad fue reportado como desaparecido desde el pasado 3 de diciembre en Armenia. La denuncia se dio a conocer en diferentes redes sociales como Facebook, según lo reportado por la familia del canino, Muffin como se llama el cachorro, desapareció en inmediaciones del barrio La Clarita de Armenia, luego de que su familia lo dejara a cargo de dos cuidadoras mientras realizaban un viaje que tenían planeado hacer hacia la isla de San Andrés.

NUEVA CRÓNICA QUINDÍO se comunicó con la mujer propietaria del canino quien realizó la denuncia y quien, por solicitud propia, pidió fuera reservada su identidad. Relató que por motivos de viaje requerían dejar la mascota al cuidado de alguien y accedieron a dejarlo con la suegra y novia de un amigo.

La mujer relató que durante dos días seguidos, las mujeres que estaban al cuidado de Muffin, le estuvieron enviado fotografías del cachorro y de los paseos que estaban dando e incluso les transfirieron el dinero de la cirugía que estaba programada para el pasado lunes 4 de diciembre.

El 10 de diciembre no recibieron reporte sobre el perro, así que se preocuparon, hasta que finalmente les informaron que se había perdido. Las razones que le dieron las cuidadoras a la dueña fue que como estaban haciendo unas competencias deportivas en el estadio San José, cerca al lugar donde se encontraban dando el paseo, se escuchó pólvora y el cachorro se asustó y salió corriendo “se me hizo raro cuando me dijeron eso porque Muffin no le daba miedo la pólvora, luego me dijeron que en realidad no sabían en qué momento el perro se escapó. Me confesaron que el perro se había perdido desde el sábado pero que no me habían querido contar nada esperando a ver si aparecía”, contó la denunciante.

Cuando la familia regresó del viaje, fueron a hablar con las dos mujeres y a buscar al cachorro por el lugar que les habían indicado que se había perdido, se percataron de que estaban puestos en diferentes lugares los afiches de búsqueda con la foto del cachorro y señalando que había recompensa monetaria.

“Empezamos a publicar la foto de Muffin en Facebook y puse mi número telefónico para quien tuviera respuesta y un día antes de nuestro regreso del viaje, me hicieron una llamada, era un hombre que me dijo que él tenía a Muffin, me preguntó si yo era la propietaria y, según él, le había comprado el perro a unas personas venezolanas, me dijo que si quería recuperar el perro que le devolviera la plata de lo que él le había dado a las personas por el perro, pero me dijo que lo había comprado en 600.000 mil pesos, entonces que le diera por la recuperación del perro 800.000 mil pesos, le contesté que sí, que no tenía problema pero que me devolviera el perrito. Me preguntó que dónde nos veíamos que porque él no me lo podía traer, entonces el sujeto me dijo que nos encontráramos en el centro comercial Unicentro”, contó la ciudadana.

Sin embargo no se encontraba en la ciudad y decidió pedirle el favor a unas compañeras de trabajo para que se le diera el dinero al hombre de la llamada y así poder recuperar el perro, “cuando me volví a contactar con el hombre me dijo que no podía recibir la plata personalmente que porque yo le iba a ‘echar’ a la Policía, a lo que le dije que si me estaba haciendo un favor para recuperar a mi perrito por qué iba a llamar a la Policía, le dije que si acaso el perro se lo habían robado, si fue que Muffin se perdió. Me dijo luego que era mejor que le transfiriera el dinero a una cuenta”, expresó la propietaria del perro.

Agregó que en medio del proceso el hombre empezó a comportase raro y a solicitarle datos de las personas que irían, “este misterioso hombre no me dejaba colgar y cuando lo hacía, me devolvía la llamada y me conectaba con Ruth pensando que ella era quien haría la transferencia del dinero, le decía a mi compañera ‘Adriana, ponga cuidado lo que le va a decir su jefe’, este hombre me ponía a decirle que ya tenía el perro en mis manos, para él colocar la grabación a Adriana y le hiciera la transferencia del dinero”.

Al final, sospechando de una estafa decidió no hacer la transferencia. Luego de esta llamada anónima, la mujer empezó a recibir constantes llamadas telefónicas de distintos números indicando paraderos de personas que tenían a Muffin e incluso contó que una persona le pidió hasta dos millones de pesos como recompensa.

“El viernes 8 de diciembre, una mujer me escribió un mensaje, me dijo que ella sabía quién tenía a mi perro pero que tenía miedo de contar, le dije que no se preocupara que le daba la gratificación y que le garantizaba absoluta reserva, le dije que solamente me dijera dónde estaba y que yo iba al lugar a verificar y le pasaba el dinero pero nunca más me volvió a escribir”, relató la mujer.

Distintas personas se han comunicado al número de la denunciante indicando distintas versiones de quién o quiénes pueden tener al cachorro, pero sin alguna muestra que sea Muffin. Hasta la fecha, el perro continúa desaparecido.

¿Cómo denunciar y qué hacer en caso de extorsión?

El capitán Óscar Rodríguez García, comandante del Gaula de la Policía Quindío se refirió a este tipo de casos y qué hacer en caso de estar inmerso en uno de ellos, destacando la importancia de denunciar.

““Para este caso en particular, la situación se denomina ‘falsa devolución de bienes’ es la submodalidad, en este caso no es un bien, es una mascota. Cuando las personas publican en redes sociales la pérdida de algún elemento, se exponen a que delincuentes vean la publicación y se aprovechen de la necesidad de la persona. Entonces, se pueden dar dos maneras, si la persona ofrece una recompensa, otra persona inescrupulosa puede cobrarla y ya sería un tema de estafa porque en realidad no tiene el elemento, pero sí quiere el dinero. En cualquier otro caso, cuando ya se trata de un caso en el que se genera algún tipo de amenaza en contra de la mascota por no pagar el dinero estaríamos hablando de una extorsión, ya que a cambio se devolvería la mascota en perfecto estado de salud”, explicó Rodríguez García.

Una de las recomendaciones entregadas por el comandante del Gaula, es tener en cuenta que cuando se realizan estas publicaciones se están exponiendo. El Capitán explicó que la modalidad delincuencial consiste en citar a la víctima a un lugar público para supuestamente hacer la devolución del bien, pero una vez estando en el lugar, los delincuentes cambian el contexto e inducen a la víctima a que no se hará la entrega con la excusa de que no se encuentra sola, acto seguido, el estafador le indica a la persona que consigne el dinero y que el bien o elemento perdido será dejado en un determinado sitio.

Por último, entre otras recomendaciones dadas por las autoridades está que si se va a realizar alguna consignación de dinero, las personas se comuniquen con el Gaula directamente a través de la línea 165 o, si en primera instancia no quiere realizar la comunicación con las autoridades, es primordial corroborar mediante una fotografía o un video que la persona tiene el bien o, como en este caso, la mascota perdida. También, puede denunciar y poner en conocimiento cualquier tipo de extorsión o estafa en las instalaciones del Gaula, en las oficinas ubicadas en la Avenida Centenario Calle 2, en el comando de la Policía Quindío.

En la página de la Policía, para reportar pérdida de elementos como documentos hay una pestaña donde puede colocar que su documento fue extraviado, cuando ya hay un hurto de por medio ya constituye a un delito, por ejemplo, si le hurtaron su mascota, pero cuando el perro se extravía no obedece a ninguna conducta delictiva.

El Gaula de la Policía tiene como objetivo salvaguardar el patrimonio económico a las personas víctimas de extorsión o estafa, “una vez que la persona consigna el dinero ya viene otro tipo de investigación que tiene su tiempo y su proceso, queremos precisamente prevenir a las personas de que antes de consignar sumas de dinero se comunique con nosotros, hay muchas personas que caen y se encuentran al acecho de esas publicaciones para poder manipular a la víctima y revictimizarla para sacar provecho”, puntualizó el capitán.

Pulzo complementa:

No ceder ante la extorsión es crucial por varias razones que abarcan tanto aspectos personales como sociales. En primer lugar, ceder a las demandas de los extorsionadores no garantiza que la amenaza desaparezca.

Los criminales que practican la extorsión a menudo ven la complacencia como una señal de debilidad y pueden continuar exigiendo más dinero u otros favores.

Resistir a la extorsión envía un mensaje claro de que no se tolerarán tales acciones y puede disuadir a los criminales de persistir en sus intentos.

