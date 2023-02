Adoptar una mascota requiere muchos factores para mantenerla sana y feliz. Tener un perro en casa es una tarea que requiere un cuidado diario constante, ya que se necesitan muchos factores para que se mantenga fuerte.

Muchas personas, por su estilo de vida, prefieren que sus canes permanezcan tranquilos y que no molesten mucho cuando crezcan o se queden en casa. Por ejemplo, los adultos mayores que deciden adoptar un perro pueden preferir razas tranquilas que requieran poco ejercicio.

Este factor es uno de los más importantes a la hora de elegir una raza para añadir a tu familia, ya que también existen perros juguetones que son perfectos para familias con niños.

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las razas de perros que la gente prefiere es el bulldog francés. Esta mascota es originaría de Francia muy atractivos por sus orejas erguidas como de murciélago. Era una de las razas preferidas de las personas de alta alcurnia y luego, fue exportada a América.

Características de un perro bulldog francés

El portal especializado Experto Animal ha hecho explicado cuáles son aquellas características que distinguen este perro entre las demás razas:

El peso del bulldog no debe ser menor a 8 kilogramos ni mayor a 14 kilogramos sin importar si son machos o hembras.

Aunque son perros pequeños y robustos, tienen huesos sólidos.

La espalda es ancha y musculosa, lo que concuerda con su cabeza que es también es ancha y cuadrada.

Tiene pliegues y arrugas en su piel.

Las orejas son medianas, anchas en la base y redondeadas en su extremo. Además, son erectas y altas.

La cola de este perro es corta y anudada o doblada naturalmente para terminar en punta.

Su pelaje es corto, brillante y suave.

Cuidados de un perro bulldog francés

Experto Animal ha explicado que los cuidados de este perro son muy sencillos comparados con los de otras razas. Esto se debe a que su pelo corto no requiere de muchas exigencias. De hecho, es suficiente cepillarlo una vez a la semana y hacer un baño ocasional una vez al mes.

A pesar de lo anterior, es necesario limpiar con frecuencia las arrugas y pliegues de su cara para que no se acumule suciedad allí. Basta con que pases un paño húmedo adecuado para mascotas y después lo seques con suavidad.

Los bulldogs franceses no requieren de mucha actividad física. Aunque son juguetones, se cansan con facilidad, por lo que puede hacer la mayor parte del ejercicio en el interior de la casa. Esto no significa que no debas sacarlo a paseos moderados y estimulantes.

Si va a viajar con la mascota a clima cálido, es necesario que pregunte a un veterinario por las contraindicaciones, ya que este tipo de temperatura puede afectarle por su nariz achatada.

También debe saber que, si va a un lugar donde hay piscinas o lagos cerca, debe prestarle mucha atención porque no son muy buenos nadadores y pueden ahogarse con facilidad.