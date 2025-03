El expresidente Ernesto Samper había estado causando gran expectativa, alimentando rumores sobre un posible regreso a la arena política en las elecciones de 2026. Sin embargo, recientemente despejó todas las dudas al revelar que su nuevo proyecto no tiene relación con la política, sino con el mundo digital. Junto a su nieta Candelaria, Samper ha lanzado un pódcast titulado ‘Aquí estoy y aquí me quedo’.

En este espacio, comparte anécdotas, experiencias personales, sus gustos y recuerdos de su paso por la presidencia y la Casa de Nariño. A través de este formato, busca conectar con una nueva audiencia y mostrar una faceta más cercana y humana de su vida.

En una entrevista con Pulzo, Ernesto Samper reveló una curiosa anécdota sobre su llegada a la Casa de Nariño y la primera pelea que tuvo al asumir la presidencia. Sorprendentemente, no fue por un tema político o de gobierno, sino por el desayuno.

Según relató el expresidente, desde su primer día en la Casa de Nariño, le sirvieron Pan Bimbo para desayunar, lo que le pareció extraño y poco atractivo.

“El primer día, me dieron al desayuno pan Bimbo. No es que tenga nada contra el pan Bimbo, pero es que no sabe a nada, es como comer aire”, comentó entre risas. Sin embargo, la situación se tornó más frustrante cuando, al segundo día, volvió a recibir el mismo pan. “El segundo día, pan Bimbo otra vez y yo dije bueno, pero esto qué, me voy a morir comiendo pan Bimbo”.

La historia tomó un giro inesperado cuando recibió un regalo de una misión proveniente de Socorro, Santander: un pan aliñado con trenza, frutas cristalizadas y queso. Samper, emocionado por tener un pan con más sabor, pidió que se lo guardaran para disfrutarlo después. No obstante, su esposa tomó una decisión que casi desata una crisis conyugal.

“Mi esposa resolvió que ese pan se envejecía muy rápido y lo partió en tres pedazos y no me dejó. Ese día casi me divorcio… ese fue el primer lío”, contó el expresidente en tono jocoso.

El pódcast ‘Aquí estoy y aquí me quedo’ ya cuenta con dos capítulos y según lo revelado en Pulzo, promete ser un espacio donde el expresidente continuará contando más historias y experiencias de su vida, ofreciendo una mirada diferente a su trayectoria política y personal.

