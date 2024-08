Por: El Espectador

El expresidente Ernesto Samper confirmó en medio de una conferencia para celebrar los 30 años del inicio de su gobierno que durante un viaje a Estados Unidos llevó en su bolsillo una pasta de cianuro para quitarse la vida en caso de que lo detuviera la DEA (Administración de Control de Drogas).

Lea: “Demuestre una voluntad de paz”: canciller Murillo al ELN por paro armado en Chocó.

Este momento se dio en pleno escándalo del proceso 8.000 y cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba en la tarea de capturar a los narcotraficantes de Colombia y otros países.

“Es cierto que yo andaba con una pastilla de cianuro. Yo iba a Nueva York, a la Asamblea General, a denunciar lo que me estaban haciendo porque el tratamiento que me dieron los norteamericanos fue absolutamente injusto. Mi problema con ellos es que yo era inocente”, indicó Samper.

Posteriormente, mencionó por qué llevaba en su bolsilla la píldora con cianuro: “Hicieron hasta para vender (los norteamericanos) y para terminar de rematar, no sé si ellos, pero sí con su complicidad, me metieron droga en el avión y ahí me di cuenta de lo que me podían hacer. Entonces, le dije a mi médico que yo no me iba a dejar coger vivo, que me prepara algo”.

Lea también: Petro reveló que propuesta confidencial al ELN es sobre una “reforma económica”.

Además, Samper aprovechó para echarle una pulla al también exmandatario Andrés Pastrana: “El médico dijo que tocaba prepararme una pastilla especial. Le dije que me la trajera y él indicó que no era tan sencillo porque si me daba la dosis que incorrecta podía quedar como Pastrana”.

Finalmente, Samper dijo que se trató de un viaje de pesadilla, pero que finalmente no tuvo que usar la pastilla: “Hasta ese extremo llegué”.

