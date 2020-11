Las caravanas partieron de los 24 antiguos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), ubicados en diferentes partes del país, para reunirse este domingo en Bogotá, donde tienen previsto hacer una serie de actos culturales y políticos.

“Es una peregrinación hacia Bogotá para ir a reclamarle al señor presidente, a los poderes públicos, que hablemos de paz, que no nos sigan matando, que el acuerdo firmado no tiene discusión y eso es para cumplirlo”, dijo a Efe Rodrigo Granda, uno de los jefes de la antigua guerrilla, mientras avanzaba con un grupo de desmovilizados por la población de Quetame, Cundinamarca, hacia Bogotá.

Granda, que es el responsable de las relaciones internacionales del partido Farc, insistió en que el Gobierno debe proteger la vida de quienes firmaron el acuerdo de paz hace 4 años.

Según el exjefe guerrillero, Duque “tiene la obligación como gobernante de atender los reclamos de los ciudadanos y esta marcha es una marcha cívica, pacífica, ordenada, disciplinada” para decirle al presidente “sentémonos, hablemos de paz”.

“Señor Duque, altos poderes del Estado y el Gobierno, no sigamos con la pugnacidad […] démosle prioridad al diálogo, no más muertes en Colombia, no volvamos a reciclar la violencia”, apostilló Granda, miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI).