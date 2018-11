Al parecer, Andrade ha sufrido una intensa persecución por las denuncias que ha hecho sobre el mayor escándalo de corrupción que ha ocurrido en Colombia en los últimos 10 años.

En entrevista con María Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, el exdirector de la ANI manifestó que se siente inseguro en su residencia, en donde permanece recluido luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Por esas razones es que solicitó tanto al gobierno colombiano como al de Estados Unidos (Andrade es ciudadano estadunidense) que le brinden mayor seguridad y aclaró que no ha solicitado a la embajada que lo saquen del país, sino que le garanticen su integridad personal.

Andrade aseguró a ese noticiero que con la sorpresiva muerte de Jorge Enrique Pizano se perdió una oportunidad para que la Fiscalía escuchara un testigo dispuesto a declarar a su favor y lamentó el fallecimiento y la tragedia que atraviesa la familia de exauditor del proyecto Ruta del Sol 2.

Y agregó que ha soportado, además, el ataque de personas allegadas a la derecha política del país, representadas por los periodistas Gustavo Rugeles y Ernesto Yamhure, que lo acusan de conspirar contra los intereses de la Nación.

“Yo si he denunciado las irregularidades en la Fiscalía; yo he denunciado las irregularidades en mi proceso; yo he denunciado los conflictos de intereses que tiene el fiscal Martínez; yo he denunciado aquí los intereses económicos que tiene el Grupo AVAL; si denunciar eso y buscar mi defensa es conspirar, entonces sí soy un conspirador”, declaró Andrade a Orozco.