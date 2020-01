El excandidato al Concejo de Bogotá por el partido Verde fue capturado por las autoridades en 2018 acusado del delito de acceso carnal abusivo contra un menor de 13 años; sin embargo, el juicio en su contra no ha podido llevarse a cabo por varias ‘triquiñuelas’ de su abogado, destacó el noticiero.

“No se ha podido sacar adelante el juicio porque el cinco ocasiones no se ha adelantado ninguna diligencia. En cuatro porque el abogado de Torres no se presentó, y en una porque el juez estaba enfermo”, destacó Mauricio Reina en el medio, y agregó que el abogado de torres ha dicho en varias oportunidades que no fue una violación, sino “una relación consentida”.