En un sitio solitario, sobre la troncal calle 26 y a la altura de la avenida NQS, los delincuentes interceptaron a Laura Fernanda Pedraza y la amenazaron con un arma de fuego y cuchillos. Después de requisarla, le robaron el celular y otras pertenencias hasta terminar abusándola, narró la víctima en City Noticas:

“Llegan estos 3 sujetos, me acechan, me acorralan, comienzan a buscar qué tengo y en ese momento me manosean […]. Yo me siento afectada principalmente por eso [abuso], porque ya habían cogido el celular y el sujeto principal seguía abusándome”.