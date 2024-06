En las últimas horas, en el municipio de Duitama, Boyacá, se vivió un momento que es considerado como histórico por muchos, aunque también ha sido objeto de críticas de parte de los amantes de la cultura taurina.

En el mencionado municipio fue derribada la estatua de César Rincón, el reconocido extorero colombiano que arrasó en diferentes arenas del mundo y que actualmente está ligado a los toros, pero fuera de las plazas.

A través de redes sociales circuló el video en el que la escultura fue derribada por varias personas, todo bajo supervisión de las autoridades y hasta del mismo alcalde de esta municipalidad.

Y es que este monumento estaba ubicado a las afueras de la que en su momento fue plaza de toros de Duitama, pero que ahora pasará a ser un espacio dedicado a la cultura.

Hace algunas semanas, en entrevista con la Revista Bocas, Rincón lamentó la situación actual del contexto taurino. Aseguró que él no era un criminal y gracias a su profesión había sacado a su familia adelante.

“No es lógico que ataquen tu esencia, lo que eres. Yo no he robado a nadie, yo no soy un criminal, como me viven señalando. Tengo una profesión muy digna y gracias a ella saqué a mi familia adelante. Por eso defiendo mi vida, mi pasión y mi gente”, le dijo Rincón a la Revista Bocas.