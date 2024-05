Las corridas de toros en Colombia se han convertido en un tema álgido y de mucho cuidado en la actualidad, pues hay un considerable sector de la población que se opone a estas.

Uno de los toreros más reconocidos que ha tenido el país es César Rincón, quien hace varios años dejó las plazas y actualmente se dedica a la ganadería.

En entrevista con la Revista Bocas, Rincón hizo referencia a su actualidad y así mismo, a la percepción que tiene sobre el manejo que se le da al mundo taurino en el presente.

El baúl del matador está lleno de recuerdos, unos más dulces que otros, aunque también hay algunos colmados de amargura. César Rincón recordó su despedida de Colombia en 1998, luego de leer un panfleto a la salida del hotel en el que se hospedaba en Santiago de Cali.

Según le contó a Bocas, el cartel decía: “Hoy se retira el mayor criminal de la historia de Colombia”. Respecto a esto, Rincón explicó que le había dado muy duro el mensaje, pues merecía respeto por su profesión.

Al lidiador se le preguntó respecto a su percepción sobre el presidente Gustavo Petro, resaltando que no lo conocía y mucho menos se identificaba con él. Rincón argumentó que el mandatario agredía su patrimonio, que es la tauromaquia, situación que lo ha llevado a la depresión.

“No es lógico que ataquen tu esencia, lo que eres. Yo no he robado a nadie, yo no soy un criminal, como me viven señalando. Tengo una profesión muy digna y gracias a ella saqué a mi familia adelante. Por eso defiendo mi vida, mi pasión y mi gente”, le dijo Rincón a la Revista Bocas.