green

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero en el barrio Simón Bolívar, en Barranquilla, cuando un grupo de personas amarró a un poste a Dairo Manuel Martínez y lo golpeó hasta el cansancio.

El hombre, al que medios locales relacionan como vendedor ambulante, fue internado en una UCI en la clínica Adelita Char, y su muerte se confirmó el pasado martes en la tarde.

La esposa del fallecido, identificada como Brigitte Villalobos, dio su testimonio en Impacto News, y dijo que el hombre era reconocido en el sector porque desde hace varios años se dedicaba a la venta de peto en la calle.

“Hasta el momento solo sabemos que a él lo lincharon en la calle. Por medio de un video, nos dimos cuenta que estaba en el hospital”, dijo la mujer, pues fue la hija mayor de Martínez la que la alertó de lo sucedió.

“Yo me enteré el mismo día a las 11:30 de la mañana. Mi hijastra me llamó diciendo: ‘Mami, ve a buscar a mi papá por donde sea, porque vi un video en donde me lo están matando. Me le están dando palo’”, detalló la viuda en el medio local.

Esposa de hombre linchado en Barranquilla se queja de que ni Policía lo ayudó

Villalobos aseguró que su esposo “no era un ladrón”, pese a que las primeras versiones de medios indicaban que supuestamente lo acusaban de haber intentado atracar a una mujer, y señaló que los policías que lo trasladaron al hospital no dan razón de sus pertenencias.

“Pregunté (en la clínica) por sus documentos y me dijeron que los policías lo habían llevado. Y que después de eso pasaron un papelito con el nombre. Pregunté por la cédula y me dijeron que ellos no dieron cédula, sino un papel. Ya por ahí van las cosas mal, ¿Si no había ningún familiar, entonces cómo dieron con su nombre para ubicarlo en una UCI?”, afirmó la mujer.

En diálogo con CM& Noticias, Villalobos contó que su esposo, con el que tiene dos hijas pequeñas (una de tres años y otra, de seis meses de nacida), salió de la casa para comprar algunos insumos para preparar el peto, pero no regresó.

“Ni siquiera el peor de los delincuentes merecía eso, mi esposo colaboró con ellos. ‘Hey, revíseme, yo no hice nada’, él les pidió clemencia”, finalizó.

Este video recoge las declaraciones de la viuda y algunas imágenes de la golpiza al hombre.