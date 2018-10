El fatal desenlace durante el intento de atraco ocurrió hacia las 8:00 de la noche de este lunes, luego de que el camión con la mercancía, avaluada en unos 1.400 millones de pesos, saliera de una bodega ubicada en el sector de Zona Franca, de acuerdo con Caracol Radio.

Los delincuentes se movilizaban en una van de color blanco, en una motocicleta y estaban vestidos con algunas prendas de los uniformes de la Policía, según el testimonio del escolta en Noticias Caracol:

“Una van se me acercó y abrieron la puerta bruscamente. Se bajaron aproximadamente 6 hombres armados, cubiertos con tapabocas, golianas o gorras, me apuntaron con un arma y me querían introducir a la vans”.