Los reflectores sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público están puestos en el escándalo de corrupción de la UNGRD que cobró la cabeza del exministro Ricardo Bonilla y de otros funcionarios del Gobierno. Pero no es el único tema que preocupa y del que se habla en voz baja en los pasillos de esa cartera. El Colombiano obtuvo en exclusiva audios y documentos que evidencian presuntas irregularidades en billonarios contratos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), que administra Hacienda.

Esa oficina ha sido cuestionada antes por problemas con los giros de los recursos del pasivo pensional de las entidades territoriales. A tal punto que en el Congreso cursa un proyecto de ley para quitarle a esa cartera el manejo del Fondo.

Pero esta historia comienza en abril de 2023 cuando terminaron los contratos que tenían cinco consorcios para administrar el portafolio del Fonpet. El 100% de ese portafolio pasó a manos del Tesoro Nacional –oficina de Hacienda– desde abril hasta diciembre de 2023. Pero en julio de ese año, el consorcio Prag –conformado por dos fiduciarias públicas: Fiduprevisora y Fiduagraria– ganó la administración del portafolio según el contrato 6001-2023. Sin embargo, ese consorcio no tenía la capacidad económica para administrar la totalidad del portafolio por lo que le asignaron el 25,99% y el 74,91% restante quedó bajo el manejo del Tesoro Nacional.

Y aquí es donde las cifras pueden parecer un laberinto, pero prometen una salida reveladora que salpica a poderosos funcionarios. El valor real del portafolio a fecha de diciembre de 2023 era de $59.797.164.031.153,40 billones de pesos, según actas en poder de este diario. Sin embargo, el supervisor funcional del contrato, Ciro Contreras, exfuncionario de Hacienda, habría ordenado, según la auditoría de Amézquita & Cía, que la repartición fuera por $59.774.164.031.153,40, es decir $23.000 millones de pesos menos.

De esta última cifra, por porcentaje, le correspondía $5.770 al Prag y $17.229 al Tesoro Público. Pero en el sistema contable del Fonpet no hay registro alguno de ese desfase.

La consecuencia de que el Prag no haya recibido esos recursos todo este tiempo, que debía haber recibido legalmente, es que se generan menos rendimientos para el portafolio que cubre el pasivo pensional de las entidades territoriales de todo el país.

Meses después, en junio de 2024, Contreras salió del Ministerio pues le pidieron la renuncia porque habría tenido diferencias con Flor Esther Salazar, la otra protagonista de esta historia, que cumplió el rol “competente contractual” de ese proceso por ser la directora de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda. Salazar, además, fue viceministra de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo y salió por diferencias públicas con la ministra Gloria Inés Ramírez. Una vez llegó a Hacienda fue denunciada por acoso laboral y varios exfuncionarios de esa cartera, con perfil técnico, dicen haber renunciado por recibir maltratos de su parte.

El caso es que el 28 noviembre de este año, en un comité entre Hacienda y la empresa de auditoría Amézquita & Cía, se ve expuesto el desfase de las cifras. EL COLOMBIANO obtuvo el audio de la reunión en la que participan, entre otros funcionarios, Flor Esther Salazar y Juan Manuel Duque, empleado de Amézquita.

“Juan, espérame un momento, tú dices que ese ‘59.774’ (billones) es el valor del portafolio a 19 de diciembre (de 2023), o sea es cierto que el valor del portafolio y el valor del Fonpet era ese que está ahí, ¿59.774?”, pregunta Salazar. Y Duque le responde: “No, era ‘59.797’. Ciro (Contreras) nos dijo que el valor por el que iban a pasar el portafolio era $59.774.164.031. Eso fue una decisión, según nos indicó Ciro, que la tomaron desde el Ministerio”.

De repente la reunión se queda en silencio varios segundos. Un par de asistentes a la misma señalan a este diario que fue por el asombro que generó el desfase. Salazar pregunta: “¿de dónde dices o dónde dice la auditoría que se hizo de un menor valor? ¿A razón de qué se hizo? Es que no estoy entendiendo, la verdad”.

Duque le vuelve a decir que Ciro Contreras como coordinador del Fonpet les dijo que “lo iban a pasar por un valor menor de lo registrado del valor del portafolio al 19 de diciembre de 2023 para que no fuera a tener un exceso en el traslado del portafolio (…) Contreras nos comentó que por decisión del Ministerio se había tomado la decisión de hacerlo por un valor del portafolio de 59.774.164. En los cinco extractos estaba por ese valor”.

La reunión vuelve a quedar en silencio mientras Duque repite “¿aló?” y nadie responde. Más adelante vuelve a intervenir Salazar con tono de confusión: “Yo realmente estoy como enredada o no entiendo porque lo que uno espera saber es que la auditoría verificó que todo se ha hecho como se debería hacer (…) aclaro, yo no di ninguna instrucción al respecto (…) Y Juan, yo sí quisiera ver los documentos soportes de esa instrucción porque como sabrás esto son unas cifras bastante significativas (…) yo sí quisiera un concepto jurídico y de la auditoría sobre si este tipo de instrucciones del supervisor funcional (Contreras) pueden ser aceptadas sin que se genere ninguna observación por parte de la auditoría y yo debo decir que en estos momentos me estoy enterando de esta situación al pedir el informe”.

Pero no solo en esa reunión quedó evidenciado que las cifras no cuadran. En actas en poder de este diario está descrito el intercambio de conceptos de la auditoría y el Ministerio: “Precisa el Sr. Juan Duque que lo manifestado para el supervisor (Contreras) era que lo iba a pasar por un menor valor de lo registrado en el portafolio a 19 de diciembre de 2023 para que no fuera a tener un exceso en el traslado del portafolio”, dice el documento.

Y otro apartado expone otro elemento que Salazar, al parecer, también desconocía: “Se alude por el Sr. Juan Duque que Ciro habló de este tema con la administradora del PRAG, pero a esas reuniones no fue invitada la auditoría”. ¿Por qué?

Para fuentes del Ministerio resulta incomprensible que Salazar, como “competente contractual” no estuviera al tanto de esa información 11 meses después de que fue reportada. Y si efectivamente no sabía, desde que lo supo en la reunión de finales de noviembre pasado como lo evidencian los audios, no habría hecho ningún reporte a Hacienda ni a los entes de control hasta la fecha.

Pero eso no es todo. Contreras, justo antes de llegar al Fonpet, trabajó cuatro años como profesional de riesgos de Amézquita & Cía, lo que despierta aún más suspicacias.

”El manejo del Fonpet es un despelote. La gente que está ahí y que asesora a Salazar no tiene el perfil técnico. Son muy teóricos y cero prácticos. No me sorprende el despelote con ese dinero y que nadie de razón”, le dijo a este diario una fuente del Ministerio de Hacienda bajo reserva.

De hecho, hace un par de semanas, la ONG Advice and Service denunció que el ahorro de los muncipios en el Fonpet “habría desaparecido”.

“El 25 de noviembre le notificaron una comunicación a los departamentos, los municipios y a las ciudades, en la que se ve cómo incrementaron sus pasivos. Y ahí es donde empieza el tema irregular: donde incrementan sus pasivos entre el 100% y 150% con una finalidad específica, es que los alcaldes y los gobernadores no pueden acceder a estos recursos porque esta plata parece que no la tienen disponible”, reveló en su informe la organización.

Si bien no es posible afirmar aún que los $23.000 millones de pesos fueron hurtados o desviados, lo cierto es que es que según los audios de las reuniones de los comités y las actas, es claro que nadie sabe el por qué de ese desfase, que tomó por sorpresa a Salazar y a su equipo y que a la fecha no hay claridad sobre el destino de ese monto. “Es, mínimo, desorden administrativo y es grave que no lo hayan reportado o denunciado”, agrega la fuente de Hacienda.

¿Qué responden los implicados?

EL COLOMBIANO buscó a todos los protagonistas de esta historia para conocer su versión. Ciro Contreras se defiende diciendo que “la información reposa en el MinHacienda en todo lo que tiene que ver con el portafolio. Todo el dinero está bajo la custodia del crédito público o del consorcio Frag. (…) El Fonpet no tiene la facultad de quitar y poner algo que está reflejado en cifras. Si Flor Salazar decía que no tenía conocimiento de los 23.000 millones de pesos pues yo tampoco lo tengo”.

Este diario también le envió un cuestionario tanto al Ministerio de Hacienda como a Flor Esther Salazar —que están completos al final de esta nota— quien prefirió responder por los mismo canales de la cartera.

Hacienda argumenta que “dentro de los reportes mensuales presentados por la firma auditora del FONPET no se ha hecho ninguna clase de hallazgo que haga referencia a la cifra que usted refiere (…) La situación que se menciona no ha ocurrido y toda la información financiera es auditada por la firma Amézquita”. Pero los audios y las actas dicen lo contrario.

Por último, llamamos a las oficinas de Amézquita & Cía pero al cierre de esta edición no hemos obtenido respuesta.

Mientras tanto, el recién nombrado ministro Diego Guevara no solo hereda los cuestionamientos sobre su antecesor sino que tendrá que seguir afrontando otros escándalos en su convulsa cartera. Como este, según la información en poder de EL COLOMBIANO, solo sería la punta del iceberg.

¿Control interno de Hacienda o alguna otra instancia o ente de control tiene conocimiento de un reporte sobre cifras que no cuadran respecto a unos contratos del Fonpet auditados por Amézquita & Cia? En concreto, por 23.000 millones que no estarían en registros del Prag ni en Tesoro Nacional.

“A la fecha esta Dirección no ha sido notificada de ninguna clase de actuación por parte de la OCI de este Ministerio ni de ninguna otra dependencia y/o ente de control cuyo objeto sea que no aparece la suma que usted indica. De otra parte y dentro de los reportes mensuales presentados por la firma auditora del FONPET, no se ha hecho ninguna clase de hallazgo que haga referencia a la cifra que usted refiere. Así mismo, los estados financieros del FONPET se encuentran certificados por el contador del mismo”.

¿El Ministerio fue reportado por parte de Flor Salazar de esa situación?

“La situación que se menciona no ha ocurrido y toda la información financiera es auditada por la firma Amézquita. Valga decir que todas y cada una de las acciones, operaciones y contratos que se realizan dentro de la administración del FONPET siguen los procesos e instancias respectivas. Así mismo, toda la información y proceso de liquidación de contratos fue analizado, revisado y avalado por las distintas dependencias del ministerio”.

¿Por qué salió del Fonpet el coordinador Ciro Contreras y qué papel cumplía?

“El señor Ciro Contreras salió del Ministerio por presentación voluntaria de su renuncia y se desempeñó como coordinador del FONPET”.

¿Usted tenía o tiene conocimiento que no hay registro de $23.000.000 millones de pesos que no fueron parte de la repartición del portafolio Fonpet en 2023 entregado al Prag y al Tesoro Nacional? ¿Dónde están esos recursos?

“El proceso de contratación al interior de este Ministerio se ajusta en todo a los lineamientos de orden legal y procedimental definido en la ley. Con relación a todo proceso referido a empalmes y de traslado de títulos entre administradoras, siempre cuentan con la revisión y aval de la firma de auditoría. No encontrándose relación alguna con la cifra que menciona, si a lo que se refiere es a la liquidación de contratos que finalizaron en abril de 2023, los valores que superaron el 50% del límite de adiciones definidos en la ley 80 1993, fueron objeto de una consulta al Consejo de Estado, quien determino que no se podía reconocer sino hasta el 50% de lo contractualizado (sic) expresado en SMLMV, esta situación además y en forma posterior fue objeto de diversas reuniones con la alta dirección de este Ministerio, en donde se determinó de acuerdo con lo expresado por el Consejo de Estado, no se podía pagar en últimas hasta el (50%), situación que se materializo en las actas de liquidación con las diferentes administradoras”.

¿Tenía o tiene conocimiento de la instrucción que hizo el exfuncionario Ciro Contreras a la auditoría Amézquita en diciembre de 2023 que debía repartir $59.797.164.031.153 y que realmente fue repartido $59.774.164.031.153,40? ¿La instrucción fue suya?

“Tal como se manifestó en la anterior pregunta, cualquier proceso de traslado de títulos es auditado y certificado por parte de la firma Amézquita, es de recordar que esta firma tiene la naturaleza de auditoria integral y en virtud de esto certifica el proceso de traslado de títulos”.

Si no sabía, ¿Cómo explica que en su rol de competente contractual no estuviera al tanto? Y si sabía desde ese momento (diciembre de 2023 o lo supo recientemente), ¿lo ha denunciado y/o reportado?

“El ministerio cuenta con una firma auditora que audita estos procesos y se generó un informe que establece que se realizó en debida forma”.

¿Es cierto que Ciro Contreras fue empleado de Amézquita antes de ser funcionario de Hacienda?

“El ministerio cuenta con dependencias de vinculación de personal quienes son las encargadas de verificar los requisitos de ley, así como de revisar la no existencia de inhabilidades e incompatibilidades al momento de vinculación”.

