A una “reunión urgente” citó el presidente Gustavo Petro al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, este jueves en Bogotá.

Tal es el afán del encuentro que, al parecer, el presidente, literalmente, se reunirá con el embajador una vez este se baje de su avión en el aeropuerto militar de Catam, donde ambos se encontrarán para hablar –tal parece– del sonado escándalo que rodea a la jefe de gabinete de Petro, Laura Sarabia, quien llegó a ese cargo, precisamente recomendada por Benedetti.

Y es que, según fuentes cercanas a Presidencia, el embajador Benedetti, sería el responsable de haber filtrado a la prensa el escándalo de Sarabia, y su exniñera, Marelbys Meza, quien también habría trabajado en el pasado para Benedetti.

Sarabia reveló a Revista Semana que ella conoció a Meza porque había trabajado primero para la familia Benedetti. En esa ocasión, Meza también fue señalada como principal sospechosa en un robo de dinero que se registró en la casa de esa familia y, al parecer, fue sometida a otra prueba de polígrafo en la que parecía estar diciendo mentiras sobre su inocencia.

Pese al antecedente, Benedetti le habría recomendado a Sarabia los servicios de Meza para que cuidara de su hijo de apenas 1 año.

Aunque la cercanía y confianza entre ambos políticos llega al nivel de recomendarse personal para trabajar en sus entornos familiares, Benedetti habría tenido que ver con la filtración del escándalo, de acuerdo con una serie de pruebas reveladas por el periodista Daniel Coronell que demostrarían extrañas “coincidencias” entre las reuniones de embajador y Meza y la explosiva entrevista para Semana con la que se desató todo el episodio.

“La niñera Marelbys Meza fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por Armando Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día habló con la revista Semana”, reveló Coronell en la W Radio.

El mismo día en el que se desarrolló tal viaje (el pasado 22 de mayo), Bendetti publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Hay quienes se inflan como un globo… por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres”.

Pese a que no mencionó ningún nombre, las fechas y referencias parecen indicar que el “globo” era Sarabia y el “alfiler” era él, o la exniñera.

Coronell también reveló un chat entre el embajador y la jefa de gabinete en el que Benedetti parece “chantajearla” para que no saliera la entrevista en Revista Semana.

“Acabo de hablar con vicky después de lo que me dijiste sobre la Mari…Tenías razón. Es posible que se pueda evita esa circunstancias …Ojalá entiendas el sentido de este mensaje! (sic)”, le envió él.

Por ahora, ni Sarabia ni el presidente Petro se han pronunciado sobre la supuesta responsabilidad de Bendetti en todo el escándalo, pero el embajador sí se refirió al tema este miércoles en Twitter con duras palabras contra la jefe de gabinete.

“Queda claro en el chat y que yo mismo envié a Daniel Coronell que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky (Dávila, directora de Semana). Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, fue uno de los mensajes escritos en Twitter.

En otros trinos Benedetti señala que: ”No entiendo por qué Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados”, sostuvo Bedenetti.