Ocurrió este viernes durante un debate que dirigía la periodista Vicky Dávila sobre los recursos en la educación pública, y en el que participaba María Fernanda Cabal y el concejal de Bogotá Hollman Morris.

El mal cálculo de una resta quedó en evidencia cuando la Senadora trataba de explicarles a la periodista y a Morris ¿por qué salía más caro financiar a un estudiante de una universidad pública que a uno de una privada?

“Mira, te pongo un ejemplo. En la universidad de Antioquia se reciben 50.000 solicitudes, 50.000 jóvenes sueñan con estudiar y mejorar su calidad de vida. ¿Sabe cuántos ingresan? Yo le pregunto a Hollman si tiene idea… Ingresan 4.000; entonces estamos dejando por fuera a 36.000 [jóvenes], que con los costos hoy va a ser imposible llenar esa demanda porque no tiene límites”, respondió en el Facebook Live.

Esa equivocación matemática le costó a la política, pues varios jóvenes y usuarios en las redes aprovecharon para sacarle en cara su recordada fórmula: “¡Estudien, vagos!”.

Algunos de los cometarios que se leyeron en ese Facebook Live fueron: “No sabe ni sumar. Por esto necesitamos educación gratis”, “¿50.000 – 4.000 son 36.000? Juep…! Definitivamente se deben financiar las públicas”, “50.000 – 4.000 = 36.000 jajaja pónganle 0. Estudie, vaga, más bien”, entre otros.

Sin embargo, estos no fueron los únicos, otros usuarios hasta crearon la etiqueta en Twitter #EstudieVaga, donde se leyeron varias opiniones en las que también la castigaban por su error.

Incluso, algunos la compararon con el ministro de Defensa Guillermo Botero. Todo porque este jueves, en una entrevista con la misma emisora, al funcionario le preguntaron que de ¿dónde sale la cifra de que se han recuperado 6.000 parques en el país? Y él respondió: “Pues esa suma sale de sumar 1+1+1+1 hasta llegar a 6.000”, como se escucha en el siguiente video.

A continuación algunos de los comentarios en Twitter por la equivocación de Cabal:

Muchas gracias @MariaFdaCabal tenía pensado que era malo para matemáticas pero usted me gano al 100 me ayudó a aumentar mi seguridad y estudiar más para no ser tan bruto como usted #respect #estudievaga

— JS Photography (@IndieBoy07) November 24, 2018