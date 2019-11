Interrogado por la periodista sobre cuál es su diagnóstico del Gobierno actual y si su gestión la está haciendo bien, Samper señaló:

“No lo está haciendo. Yo he visto gobiernos malos, gobiernos buenos, pero aquí no veo un gobierno. No que sea un caos, pero no se ve a alguien sentado en la cabina del piloto manejando el avión; hay por ahí un copiloto que va y vuelve y da instrucciones”, señaló Ernesto Samper, en Semana.