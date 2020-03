Macías hizo la propuesta este domingo en la mañana, y su trino abrió un debate desde varios sectores políticos que respaldan o critican la ‘jugadita’ a la que quiere apelar el congresista.

Además, el senador del Centro Democrático recordó que “acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD.HH.”.

Si bien el presidente Duque no se ha referido a las intenciones de Macías, su trino provocó reacciones de dirigentes políticos que no ven con buenos ojos el hecho de cerrar la oficina de DD.HH. en medio de los crecientes asesinatos de líderes sociales, campesinos y exguerrilleros de las Farc que se están incorporando a la vida civil.

Caracol Radio analizó la propuesta, en su emisión de mediodía de este domingo, y la conclusión fue que la invitación que hace Macías obedece al reciente informe que presentó la ONU, en el que advierte sobre violaciones de Derechos Humanos, uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad de la Policía y pocos avances en la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

La emisora cuestionó que precisamente sea el partido de Gobierno el que lance esta proposición, y recordó que no es solo Macías el que se opone al informe de la ONU: “El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habló el viernes de esa posibilidad en Pregunta Yamit […] vimos a la senadora María del Rosario Guerra compartiendo la columna de Abelardo de la Espriella, en la que habla de una necesidad imperiosa de cerrar esta oficina que, según ellos, actúa de manera ideologizada”.

Finalmente, en la cadena radial se preguntaron si esta solo es una propuesta de Macías, o si él “esta llevando a la opinión pública algo que ya se ha discutido al interior del Gobierno”.

Mientras esto se aclara, aquí dejamos algunas reacciones al trino del congresista.

Sería bueno que el presidente @IvanDuque aproveche este festivo dominical y ordene a sus funcionarios que se lean el informe de la ONU. La tarea no es tan difícil.Son solo 25 páginas y no se inventan nada. A ver si aprenden a no reaccionar con declaraciones destempladas sin leer.

— Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) March 1, 2020