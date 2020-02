green

Fue por eso que el presidente Iván Duque calificó, este jueves, como una “intromisión” las sugerencias que hizo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), en su informe anual, sobre cambios en la Policía y en la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc.

“Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas en el marco de su institucionalidad”, expresó el mandatario en rueda de prensa.

Duque se mostró preocupado por lo que considera son “imprecisiones” en el informe, pues cree que allí no se dice “la verdad” sobre aspectos que su Gobierno ha desarrollado en materia de implementación del acuerdo de paz.

“Hay que analizar esos documentos con mucha serenidad y así lo hemos hecho, pero yo debo manifestar mis preocupaciones. A mí me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, dijo.

Otro tema que, según Duque, tampoco se abordó de lleno en el informe fue el de la violación de los derechos humanos por parte de la guerrilla del Eln, así como de otras organizaciones armadas.

“Me parece preocupante que poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos como el Eln, los residuales [disidencias de las Farc], el ‘Clan del Golfo’, ‘los Pelusos’. Eso también ha debido quedar consignado ahí”, puntualizó el jefe de Estado, según video que compartió en Twitter.

Respetamos el carácter multilateral de @ONU_es, pero tenemos preocupaciones con el informe de la Comisionada de DD.HH, porque no puede haber sesgos. Hay avances importantes, por ejemplo en los PDET, pero no los vemos consignados. Cuando llegamos solo había 2, y hoy ya tenemos 16. pic.twitter.com/pPIVi1xGjn — Iván Duque (@IvanDuque) February 27, 2020

Y es que el representante de la ACNUDH en Colombia, Alberto Brunori, había dicho que la recomendación de cambiar la Policía de ministerio [del de Defensa al del Interior] podría “ayudar a evitar violaciones a derechos humanos”.

“La naturaleza de los dos cuerpos de seguridad es distinta. Uno tiene que ver con la seguridad interna, ciudadana, y el otro tiene que ver con otro tipo de situaciones”, agregó Brunori.