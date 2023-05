“Con esta denuncia espero tener la seguridad y que la Policía me pueda proteger”, fue lo que dijo Érika Aponte al acudir a la Secretaría de la Mujer en Bogotá, tres días antes de ser asesinada por su expareja en las instalaciones de Unicentro, donde ella trabajaba como cajera de un restaurante de pizza, según reveló El Tiempo.

De acuerdo con el relato de la joven, entregado tres días antes del feminicidio en la comisaría de familia de Soacha, Christian Camilo Rincón ya la había agredido antes y varias veces en su lugar de trabajo, en el centro comercial en el norte de Bogotá, según el periódico.

Qué dijo Érika Aponte en su denuncia contra Christian Rincón

Además, en su declaración, Aponte entregó detalles de su relación con Rincón, como que tenían una relación desde hace más de 10 años y fruto de ella surgió un hijo de 9 años, quien hoy en día está en custodia de sus abuelos.

Incluso, contó que fue lo que la motivó a interponer la denuncia ante las autoridades, pues todo ocurrió en una de las visitas de su expareja al trabajo: “Yo estaba realizando el cierre de donde trabajo y Cristian [Rincón] se presentó ahí a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo”.

Sin embargo, Érika se negó a verse con él y le dejó claro que el único vinculo que tenían era que ambos eran padres del hijo de 9 años. Luego de esa charla, la mujer se trasladó al parqueadero para tomar su moto y se dio cuenta de que el hombre le había desconectado un cable al vehículo.

“Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”, dice una parte de la declaración divulgada por el citado medio.

La conversación continuó por celular con el hombre y, según la mujer, durante todo el camino Rincón le insistió en que tenía que regresar con él: “Me dice por WhatsApp que si no estoy con él me va a matar, me da miedo que me vuelva a buscar en el trabajo o que me haga algo. Las agresiones por parte de él son constantes”, reveló el citado medio.

Según Claudia López, a la joven se le brindaron todas las garantías en la Secretaría de la Mujer. De hecho, a ella se le ofreció que se fuera a vivir a la casa refugio, pero ella no aceptó, ya que dijo contar con el apoyo de sus familiares.

Finalmente, sus seres queridos también cuestionaron al centro comercial, pues según ellos la administración del establecimiento sabía de lo que estaba sucediendo y, aún así, no hicieron nada para evitar el asesinato que ocurrió.

“[Christian] Andaba armado. Y creo que es omisión de las autoridades, porque no pusieron en alerta la seguridad del centro comercial”, dijo su padre Nazario Aponte en Caracol Radio.