En la discusión que se dio en Blu Radio, el periodista Felipe Zuleta aseguró que consultó a unos profesores (no dijo de qué) sobre si Medicina Legal podía dar ese concepto con los resultados de la necropsia, y estos le dijeron que la institución tiene las facultades para decir que se trató de una “muerte violenta”, pero la tipificación del delito es facultad de un juez. En otras palabras, Medicina Legal no debía decir si la muerte de Dilan Cruz fue un homicidio o no.

Ese mismo es el concepto del abogado Hernando Herrera, panelista de Caracol Radio, que en el programa ‘6 AM Hoy por Hoy’, de esa emisora, manifestó que es “discutible” que fuera el instituto el que calificara de homicidio el fallecimiento de Cruz, pues “para eso existen los jueces”.

No obstante, el director de ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, Néstor Morales, aseveró que también consultó sobre el tema y lo que encontró fue que la directora de Medicina Legal, Claudia García, no se “equivocó” al decir que fue un homicidio porque con eso se refiere, según Morales, a que “no fue una muerte natural”.

Ricardo Ospina, periodista de la emisora que comparte la visión de Morales, agregó que desde la entidad le hablaron del decreto 786 de 1990, que reglamenta la autopsias en Colombia, y que en él hay un artículo que dice que esos estudios médicos-legales son para “ayudar a esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y la manera como se produjo: homicidio, suicidio, accidente, natural o indeterminada”.

“Lo que está diciendo Medicina Legal es: ‘No fue accidental, no fue muerte natural’, la calificación del homicidio [si fue doloso o culposo] vendrá después, cuando se meta la Fiscalía”, agregó Morales.

Por su parte, Héctor Riveros, panelista del programa radial de Blu Radio, añadió que con esa valoración lo que hace Medicina Legal es determinar “si una persona le causó la muerte a otra” y, si ese es el caso, aseguró Riveros, lo califica como homicidio. “Después, un juez decide si hay responsabilidad penal o no”, aseveró.

A eso se le sumó lo que dijo Nicolás Uribe, que también da su opinión en esa emisora. Él señaló que es usual que en los informes de Medicina Legal se califiquen las muertes violentas, “y en todos los casos se aclara que no se trata de una tipificación de delito ni de un juicio de valor”.