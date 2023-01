El alcalde de Medellín Daniel Quintero se sumó este lunes a los llamados al Gobierno Nacional para emprender una reforma estructural que permita alejar a la EPS Savia Salud del fantasma de una intervención o una liquidación.

Luego de que la Superintendencia de Salud prorrogara por seis meses más su medida de vigilancia especial a la EPS, el futuro de la aseguradora más importante del régimen subsidiado en Antioquia (con 1,6 millones de afiliados) fue uno de los temas discutidos durante un consejo de gobierno realizado este lunes, en el que también participó la gerente de esa entidad, Lina Bustamante Sánchez.

En aquel espacio, la gerente sostuvo que durante los próximos seis meses esa EPS tendrá que hacer un esfuerzo importante para sanear sus finanzas y lograr que el próximo 28 de julio la Supersalud no emprenda una intervención.

Luego de la intervención de la gerente, el alcalde Quintero planteó que la Alcaldía de Medellín se ha negado a capitalizar la EPS, temiendo verse involucrado en una investigación.

“A mí me han pedido varias veces que capitalicemos a Savia. ¿Por qué no podemos hacerlo de forma particular? Porque Savia, por estar en ese proceso posiblemente de intervención o liquidación, implica que si yo le pongo recursos públicos a eso quedo expuesto eventualmente a una investigación”, dijo Quintero.