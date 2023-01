‘Game designer’, desarrolladores, guionistas, directores de arte, comunicadores, son algunos de los perfiles más buscados para la creación de videojuegos. Una industria que crece cada vez más y en la que Medellín no se queda atrás.

Cada vez son más las empresas de la ciudad que diseñan videojuegos: ‘Polygonus’, ‘Indie level’, ‘Rock Star Studios’, entre otras. Y para sumergirnos en este mundo de los videojuegos en la ciudad. Les cuento sobre las habilidades básicas según cada perfil.

‘Game designer’

Este perfil es escaso en la ciudad, es la persona encargada de “crear la estructura, la forma en como el jugador va a experimentar el juego y las mecánicas que va a tener”, esto nos cuenta David Bustos, Practicante game designer de Indie Level.

Para este perfil es necesario tener la capacidad narrativa para las historias. Conocimientos de psicología para construir los personajes y saber sus reacciones frente a ciertas situaciones. Habilidades matemáticas para crear modelos de probabilidades y definir distintas dificultades en los niveles del juego, lo que lo hace más atractivo para los jugadores. Conocimientos básicos de física si se quieren hacer videojuegos más hiperrealistas, establecer dinámicas.

Programador

Este perfil es el más necesitado. “Es el que materializa las ideas de game designer, hace que funcionen, que los personajes salten y que los animadores puedan hacer su trabajo”, nos cuenta el mismo David Bustos.

Un programador hace que todo sea posible por medio del código. Hace que sean seguros, que soporten el paso del tiempo, que sea fácilmente modificable y adaptable. Es quien, por medio del código, da vida al videojuego. No solo sabe de lenguajes de programación, sabe del motor del juego, incluso del testeo.

Director de arte

Un director o directora de arte tiene la labor de desarrollar y mantener el estilo visual para producciones de videojuegos (y otras industrias, como la del cine y televisión, revistas, periódicos). Crea el diseño general de un proyecto y se encarga de dirigir el trabajo del equipo creativo que elaborará su material gráfico y contenidos. Define la tendencia creativa que se usará.

No solo se usan fórmulas establecidas, sino que se experimenta con estas tendencias, generando corrientes propias. Esto ha llegado a superar la creatividad de la industria del cine. Además, son necesarias unas habilidades artísticas y de diseño: saber sobre musicalización, modelado, iluminación y todo lo que hace falta para desarrollar la imagen y el sonido de un juego será una gran ventaja.

Guionista

Como los guionistas en el cine, escriben la historia, los diálogos, los contextos en los que se desenvuelven los personajes y los escenarios. La trama es otro elemento que engancha con los jugadores.

Detrás de estos videojuegos, que en muchas ocasiones se convierten en películas y series, hay escritores dedicando sus desvelos a crear historias tan únicas e inolvidables como las que puedes hallar en un libro. Estos escritores son conocidos como guionistas de videojuegos. Para entender este perfil, está la aclamada serie The Last of Us, que nos muestra el poder que tiene la creación de la narrativa en una serie.

¿Entran más perfiles?

Sí, aunque estos son algunos de los perfiles, se le ha dado lugar a músicos, artistas plásticos, comunicadores, ciencias sociales y toda aquella persona que se interese en crear mundos posibles desde los videojuegos. Es una industria, que al cada vez expandirse