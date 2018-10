Luego de hablar sobre Gustavo Petro y las afirmaciones de Vélez sobre la presunta responsabilidad que tiene el senador en los ataques recientes a la sede de RCN Radio, Vicky Dávila le preguntó sobre qué es lo que pasa con la línea editorial y si será que esta es la que genera toda la situación.

“Qué es lo que pasa con la línea editorial de RCN, hay muchos críticos de esa línea editorial. Yo creo que es muy respetable el tema de la línea editorial, es una discusión que muchos periodistas la damos, pero ¿estará haciendo algo mal RCN? Déjeme preguntárselo con la franqueza y con el cariño que usted sabe que le tengo”, interrogó Vicky a Luis Carlos Vélez.

Enseguida, la respuesta del director de La F.m. fue:

“Yo le voy a responder con la misma franqueza y el cariño que le tengo, usted sabe más que yo de RCN. ¿Usted cuánto tiempo trabajó en RCN? Varios años. Yo llevo 7 meses en RCN. Lo que sí le puedo decir, Vicky, con toda la claridad del tema es que a mí nunca me han dicho qué decir y qué no decir”.

Seguido, afirmó: “Me he sentido completamente apoyado en mis determinaciones editoriales, equivocadas, no equivocadas, acertadas, no acertadas, pero en esta respuesta sí yo se lo dejaría a usted”.

A su turno, Vicky le respondió que ella ya no trabaja en esa cadena radial.

“Yo ya no hago parte hace 3 años de RCN, no sé qué está pasando en RCN. Supe de ahora por lo que ocurrió y de verdad me solidaricé con RCN porque me parece que es inadmisible y que todos tendríamos que estar rechazando esa agresión (el ataque a las sedes de la emisora), pero le confieso que internamente no sé qué está pasando en RCN”, dijo la periodista en La W.

Vélez insistió en que tampoco sabe qué está pasando y reiteró que le han dado la libertad desde que asumió la dirección de La F.m.

“Lo único que puedo decir es que, de mi experiencia en estos meses, es que he tenido la libertad absoluta de decir lo que pienso que está bien, que está regular o que está mal, y de informar”, agregó.

Esta es la entrevista completa en La W: